Matteo Salvini | Elisabetta Casellati può fare un buon lavoro

Matteo Salvini voterà la fiducia al Governo Casellati : Potrebbe esserci il primo premier donna della storia d’Italia. La Lega è favorevole. “Se ci fosse qualcuno in gamba che

Matteo Salvini : 'Io non sono Di Maio - mi va bene una figura terza' : 'C'è chi chiude il forno, c'è chi cura l'orto!'. Matteo Salvini, risponde così su Facebook a Luigi Di Maio, che ieri 16 aprile aveva annunciato l'intenzione di chiudere, in assenza di risposte, il ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : 'Le c*** le lascio agli altri. Se la Lega vince in Molise - governo molto presto' : 'Le ca*** le lascio dire agli altri'. Matteo Salvini lancia messaggi più che espliciti a Luigi Di Maio e al Movimento 5 Stelle , nella giornata che sembra segnare la fine delle trattative. ...

Bruciatura inattesa per Matteo Salvini - il posizionamento sulla guerra in Siria lo esclude da Palazzo Chigi : "Noi siamo rispettosi delle alleanze, ma a chi ci chiede favori economici e geopolitici rispondiamo: no grazie". È sulla Siria che si consuma una Bruciatura inattesa di Matteo Salvini come capo di Governo. Non è sulla scelta fra Berlusconi e i 5 Stelle, ma piuttosto tra Trump e Putin che, volontariamente o involontariamente, il leader della Lega si è posto fuori dai candidati per PalazzoA poche ore dalle decisioni formali ...

Matteo Salvini : "Con vittoria in Molise e Friuli governo in 15 giorni" : Matteo Salvini adesso fissa la road map che potrebbe portare alla formazione del nuovo governo. Le trattative e gli scenari per l'esecutivo che verrà passeranno probabilmente dalle elezioni regionali ...

Silvio Berlusconi avverte Matteo Salvini : 'L'anno prossimo vinco io' : Non a ottobre. Ma l'anno prossimo. Dopo un governo istituzionale, del presidente o di unità nazionale che dir si voglia, che 'accompagni' l'Italia a nuove elezioni nella primavera 2019, quando si ...

Matteo Salvini - l'incubo del governissimo : 'Sento che qualcuno vorrebbe un esecutivo alla Mario Monti...' : Veti insuperabili. Stallo totale. Si parla del governo e delle posizioni che non si avvicinano: Luigi Di Maio tira dritto e chiude a Silvio Berlusconi e Forza Italia, Matteo Salvini dice che senza Cav ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : frecciata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio (16 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: frecciata tra Salvini e Di Maio. Papa Francesco sulla crisi siriana. Distrugge 10 macchine e scappa lasciando l'amico in coma. (16 aprile 2018).(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 02:16:00 GMT)

Silvio Berlusconi - su Il Giornale l'offensiva contro Matteo Salvini : i titoli che minano l'alleanza : Gli sforzi per tenere unito il centrodestra proseguono, tra mille difficoltà: si pensi soltanto all'intervento di Silvio Berlusconi al Quirinale dopo le consultazioni, l'attacco al M5s con cui ha ...

Matteo Salvini non ci ripensa : "Non incontro Luigi Di Maio al Vinitaly" : "Non c'è nessun incontro con Di Maio". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini nel corso della sua visita al Vinitaly. Salvini ha annunciato che resterà alla fiera di Verona fino alle 18, ovvero "fino alla chiusura dei cancelli".Salvini è arrivato poco dopo le 10.30, assediato da telecamere e giornalisti. E ha avvertito: "oggi non c'è spazio per la politica". Quindi il leader della Lega si è avviato al ...

Vittorio Feltri a Matteo Salvini : 'Non perdere la pazienza ma lascia perdere Di Maio' : Caro Matteo Salvini, non ho mai osato interferire nel tuo lavoro politico e non lo farei neanche ora, perché ciascuno deve pensare a se stesso. Però il caso in questione è talmente grave che impone ...

Matteo Salvini - il sondaggio che lo spinge al voto : Lega al 23%. A Berlusconi e Di Maio : 'Adesso piantatela' : La linea Salviniana non cambia: 'Se Berlusconi e M5S continuano a dirsi "malavitoso" o "antidemocratico", gli italiani si stufano, io mi stufo e si torna a votare' detta a Radio Anch'io. E poi: '...

Matteo Salvini rifiuta l’appoggio del Pd : vuole i grillini : Ormai è chiaro che Matteo Salvini ha tracciato un accordo con il M5S. La partita si gioca su Forza Italia dentro

Matteo Salvini - la condanna all'attacco contro la Siria : 'Così aiutiamo i terroristi islamici' : A poche ore dall'attacco aereo di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna contro la Siria arriva la condanna di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha preso le distanze dalla decisione di Donald Trump ...