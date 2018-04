Mattarella pronto al pre-incarico ma restano le distanze Lega e M5s

Governo - Mattarella pronto ad accelerare : preincarico o mandato esplorativo : Restano i veti e le posizioni distanti anche all'interno del centrodestra. Il Pd ora apre al Governo di tutti, disponibile ad un incontro con chi sarà incaricato dal presidente -

Mattarella pronto a giocare la carta di un esecutivo del Presidente : Come previsto, Sergio Mattarella ha scandito l'ultimatum. L'ha fatto denunciando l'avvitamento dei partiti, usando la parola 'stallo', definizione raramente utilizzata al Quirinale. E vestendo i panni ...

Mattarella pretende novità. Pronto a dare un pre-incarico per mettere i leader alla prova : Sergio Mattarella concederà altro tempo, ma non troppo e soltanto se i protagonisti della politica sapranno meritarlo. In particolare Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nella loro qualità di vincitori, dovranno presentarsi domani al Quirinale con degli elementi tali da far ben sperare il Capo dello Stato. Ad esempio, garantendo che una trattativa tra ...

Governo - dal pre-incarico al mandato esplorativo : Mattarella pronto al pressing sui partiti per rompere i veti incrociati : Un terzo giro di consultazioni, altri giorni di tempo, pre-incarichi, un mandato esplorativo, addirittura una nuova “commissione di saggi“, fino al Governo del presidente. Mentre i partiti continuano la loro guerra di trincea – ciascuno ben nascosto dietro ai sacchi di sabbia – il presidente della Repubblica Sergio Mattarella comincia a dare qualche colpo di gas. Secondo i quirinalisti di diversi giornali le opzioni sul ...

Mattarella pretende novità. Pronto a dare un pre-incarico per mettere i leader alla prova : Sergio Mattarella concederà altro tempo, ma non troppo e soltanto se i protagonisti della politica sapranno meritarlo. In particolare Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nella loro qualità di vincitori, dovranno presentarsi domani al Quirinale con degli elementi tali da far ben sperare il Capo dello Stato. Ad esempio, garantendo che una trattativa tra ...

Sergio Mattarella - addio al presidente notaio : cosa è pronto a fare pur di ottenere un governo : Non potrà limitarsi al ruolo di semplice presidente-notaio Sergio Mattarella. Ora che Luigi Di Maio e Matteo Salvini non riescono più a governare è evidente che il peso del Capo dello Stato nel ...

Salvini sfida Di Maio - 'A Mattarella dirò che sono pronto'/ Il calendario delle consultazioni al Quirinale : Salvini sfida Di Maio, 'A Mattarella dirò che sono pronto': il leader della Lega tiene il punto e non sacrifica Berlusconi sull'altare dell'intesa. Or

Salvini sfida Di Maio - "A Mattarella dirò che sono pronto"/ Il calendario delle consultazioni al Quirinale : Salvini sfida Di Maio, "A Mattarella dirò che sono pronto": il leader della Lega tiene il punto e non sacrifica Berlusconi sull'altare dell'intesa. Ora le consultazioni: il calendario(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 12:02:00 GMT)