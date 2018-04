Masters of Anima - recensione

eurogamer

(Di martedì 17 aprile 2018) Lavorare in un genere di nicchia è difficile per definizione e lo è decisamente di più se la nicchia in questione è spesso dominata da grandi nomi più o meno storici. Se poi per la natura stessa del genere spuntano delle limitazioni a livello di piattaforma, allora spiccare è inevitabilmente molto più complicato. Una descrizione che sembra inquadrare quasi perfettamente gli RTS, vero? Produzioni cardine del mondo PC che però a causa delle proprie caratteristiche intrinseche paiono un chiaro concentrato di limitazioni.A parte alcune eccezioni, cercare fortuna con uno strategico in tempo reale anche all'interno del mondo console è praticamente impensabile e allora la sperimentazione e l'ibridazione sembrano la strada adatta per creare un gioco che si fondi su meccaniche di questo tipo. Il matrimonio più riuscito? Quello con l'action e con un particolare stile che nella scorsa generazione ...