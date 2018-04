: Governo, Martina scongela ufficialmente il Pd ‘Tre punti per il dialogo’. C’è reddito di inclusione - petergomezblog : Governo, Martina scongela ufficialmente il Pd ‘Tre punti per il dialogo’. C’è reddito di inclusione - fattoquotidiano : #17aprile Martina scongela ufficialmente il Pd LEGGI: - fattoquotidiano : Reddito d’inclusione (allargato), famiglie e lavoro. La strada del Partito democratico per il dialogo passa per… -

Prove di dialogo tra il Pd e il M5S. Il segretario reggente demsu Facebook tree scrive: "Lasciamo ad altri tatticismi,scontri personali e di potere. Noi pensiamo all' Italia". I punti sono:povertà,allargando il Reddito di Inclusione;famiglia, a partire dall'assegno universale per famiglie con figli; lavoro, puntando ad introdurre "un salario minimo legale". E rispondono i capigruppo M5S Grillo e Toninelli: è "un'iniziativa utile" per il lavoro del comitato. "Sempre detto" di partire dai temi per i cittadini.(Di martedì 17 aprile 2018)