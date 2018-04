Martina apre al M5s | i tre punti del Pd per ragionare con Di Maio

Di Maio apre al Pd : 'Sotterriamo l'ascia di guerra'. Martina : 'Bene nuovi toni ma non cambiamo linea' : Dopo il nulla di fatto del primo giro di consultazioni e lo stallo su Berlusconi nell'accordo con la Lega, il M5s si rivolge al Pd appellandosi alla responsabilità.

Di Maio chiude a Forza Italia e apre al Pd. Martina 'No a giochetti - non riuscirete a dividerci' : In più, Di Maio e compagni credono di avere dalla loro la campagna, già partita, dei tagli ai costi della politica, di cui si sta occupando in prima istanza il presidente della Camera, Roberto Fico . ...

Pd modello Spd : Maurizio Martina apre alla consultazione degli iscritti per le scelte strategiche - come quelle eventuali sul governo : "Penso alla Spd che ha costruito alcuni passaggi chiave con la partecipazione diretta degli iscritti", dice Maurizio Martina intervistato da Repubblica. Un passaggio non da poco, quello pronunciato dal neo-reggente del Pd: passaggio notato dai più nel partito.Il riferimento all'esperienza dei socialisti tedeschi, che con un referendum tra gli iscritti hanno sciolto il dilemma sul sostegno ad una nuova grande coalizione con Angela Merkel, ...

Pd - Orfini : «Renzi si è dimesso formalmente». Lunedì Martina apre la direzione : «Matteo Renzi si è formalmente dimesso Lunedì. Come da lui richiesto nella lettera di dimissioni, e come previsto dallo statuto, ho immediatamente annunciato la convocazione dell'assemblea nazionale ...