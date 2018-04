Marocco | massacro di cani randagi per la visita degli ispettori Fifa in vista dei

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 aprile 2018) Ancora glidella, ancora una strage di. Questa volta lo sfondo dello sterminio di animali a fucilate non è più l’UcrainaEuropei di calcio 2012, ma ilcandidato a ospitare i Mondiali 2026. La denuncia arriva dagli educatori cinofili italiani che da quattro anni aiutano l’associazione animalista Le coeur sur la patte di Taghazout, un piccolo villaggio di pescatori a pochi chilometri da Agadir. “A Taghazout da lunedì non c’è più nessun cane. Uomini armati e gendarmi sono arrivati di notte con dei camioncini. Pagando ragazzini per sapere dove si nascondevano ine hanno poi uccisi a decine fucilandoli o acciuffandoli con delle reti e trasportandoli per ucciderli da un’altra parte”, spiega a Ilfattoquotidiano.it, Lorenzo Niccolini, istruttore cinofilo formatosi alla SIUA di Bologna. La mattanza corrisponde all’arrivo dei funzionari dellache ...