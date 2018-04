optimaitalia

: RT @OptiMagazine: #MarkHamill in #TheBigBangTheory 11, Luke di Star Wars tra gli invitati alle nozze di Amy e Sheldon - _diana87 : RT @OptiMagazine: #MarkHamill in #TheBigBangTheory 11, Luke di Star Wars tra gli invitati alle nozze di Amy e Sheldon - _diana87 : Mark Hamill in The Big Bang Theory 11, Luke di Star Wars tra gli invitati alle nozze di Amy e Sheldon - OptiMagazine : #MarkHamill in #TheBigBangTheory 11, Luke di Star Wars tra gli invitati alle nozze di Amy e Sheldon… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Per Amy e Sheldon sarà un matrimonio stellare conin The Big11. IlSkywalker della saga cinematografica diapparirà nel finale dell'undicesima stagione insieme a una serie di guests. Dopo la presenza di Bill Gates, la serie di Chuck Lorre incassa un nuovo colpo grosso. Il network CBS non ha ovviamente svelato i dettagli del suo ruolo, ma c'è chi è pronto a scommettere che interpreterà una versione Jedi di se stesso, come avevano fatto prima di lui i colleghi James Earl Jones (storica voce di Dart Fener nella saga originale di) e la compianta Principessa Leia Carrie Fisher.Un'altra teoria vuole chein The Big11 celebrerà letra Amy e Sheldon. L'attore, voce del Joker nella versione animata delle serie DC Comics, non è il solo a far capolino in questo giorno speciale. La lista deglidi...