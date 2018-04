Maria De Filippi parla con Valentina dopo l’infortunio ad Amici 2018 | uno strappo mette a

Amici 17 - serale a rischio per Valentina : l’annuncio di Maria De Filippi : L’esito non è ancora definitivo, ma ciò che è certo è che le notizie giunte fino ad ora a Valentina Verdecchi, concorrente...

Amici 2018 : infortunio per Valentina - si ritira dal talent di Maria De Filippi? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul serale di Amici [Video], il talent condotto ogni sabato sera da #Maria De Filippi su Canale 5. Le ultime novita' svelano che ci sono una componente della squadra bianca rischia seriamente di dover abbandonare la possibilita' di vincere il talent di Mediaset in to ad un infortunio nel corso dell'ultima puntata. Valentina Verdecchi lascia Amici 17 ? Le novita' sul serale di Amici svelano che ci ...

“Valentina potrebbe lasciare Amici”. È choc per la ragazza e per Maria De Filippi. È stata proprio lei - infatti - a dover comunicare la notizia alla Verdecchi. Cosa è successo : Amici, brutte notizie per una delle concorrenti più amate dal pubblico in questa nuova edizione. Parliamo di Valentina Verdecchi, la ballerina della Squadra Bianca di Amici 17. A parlare alla Verdecchi è stata Maria De Filippi, che ha fatto il possibile per confortare Valentina, che ha reagito malissimo alla notizia. La giovane si è infortunata nel corso dell’ultima puntata del talent show e potrebbe lasciare il programma. Al momento la ...

Barbara d'Urso/ “Critiche da Paolo Bonolis - Federica Panicucci e Maria De Filippi? Ecco la verità” : Barbara d'Urso: “Critiche da Paolo Bonolis, Federica Panicucci e Maria De Filippi? Ecco la verità”. Le ultime notizie sulla conduttrice, che domani condurrà il Grande Fratello Nip(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 21:59:00 GMT)

Maria De Filippi svela a Valentina che non può ballare : lascia Amici? : Amici 17: Valentina deve abbandonare? Il messaggio di Maria De Filippi La pagina ufficiale di Amici 2018 ha caricato poche ore fa un video in cui Maria De Filippi annunciava a Valentina che l’infortunio avuto durante il Serale del programma era più grave di quanto si pensava inizialmente. Prima dell’annuncio drammatico della bionda conduttrice, in un altro video Alessandra Celentano ha spiegato cosa era effettivamente successo. ...

Valentina Verdecchi lascia Amici 17 per infortunio?/ Video - Maria De Filippi avverte : "Per te riposo assoluto" : Valentina Verdecchi deve abbandonare la scuola di Amici 17 dopo l'infortunio? Maria De Filippi avverte la ballerina: "Per te una settimana di riposo assoluto, poi..."(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 21:30:00 GMT)

Milly Carlucci - eroina nazionale : distrugge Fabio Fazio con tre parole - e Maria De Filippi... - : Milly Carlucci è la padrona rassicurante del sabato sera, la conduttrice rigorosa e aziendalista. Ma stavolta parla, non nasconde più, dietro il sorriso, il suo dispiacere verso alcuni colleghi. ...

Milly Carlucci - Ballando/ “Barbara d’Urso non verrà! Maria De Filippi? Mi ha fatto male vederla in Rai” : Milly Carlucci, Ballando con le stelle 2018: La conduttrice svela, “Barbara d’Urso non verrà! Maria De Filippi? Mi ha fatto male vederla in Rai” e su Fabrizio Frizzi ricorda...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 17:54:00 GMT)

“Rovinata da Maria De Filippi”. Roberta Beta - l’accusa pesante : l’ex concorrente del primo - storico Grande Fratello parla per la prima volta di quella dolorosa scelta che ha pesato come un macigno sulla sua vita. Parole davvero inaspettate : Nella vita come nel mondo della tv ci sono scelte che ci portiamo dietro e che segnano il nostro cammino, nel bene e nel male. Scegliere di partecipare o meno a una trasmissione, rifiutare un ruolo o accertarlo con entusiasmo, sono situazioni che rientrano esattamente nella categoria. Ne sa qualcosa lei, che gli appassionati di reality show più attenti ricorderanno bene per essere stata nel cast del primo, indimenticabile Grande Fratello, ...

Maria De Filippi - l'ex concorrente del Grande Fratello che le ha detto no : 'Mi sono giocata la carriera' : l'ex concorrente del Grande Fratello 1 , Roberta Beta , ha detto no a Maria De Filippi. Ed è il suo più Grande rimpianto. Intervistata dal settimanale Spy , la pr milanese ha confessato: 'Quando mi è ...

Lite Heather Parisi e Alessandra Celentano/ Maria De Filippi supera Ballando grazie a questo? (Amici 2018) : Heather Parisi e Alessandra Celentano, nuova Lite al serale di Amici 17. "Hai i paraocchi, pensi solo alla danza classica", la maestra sbotta "Sei ridicola quando fai così"(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 21:01:00 GMT)

Amici di Maria De Filippi - Heather Parisi brutale contro chi minaccia sua figlia : 'Non ho paura di parlare' : Heather Parisi non ci sta a subire gli attacchi e le minacce di chi se l'è presa con sua figlia dopo i suoi giudizi sul cantante Biondo, cantante di Amici di Maria De Filippi . Dal suo profilo ...

Amici - la vendetta di Maria De Filippi contro la maestra Celentano : La vendetta è un piatto che va consumato freddo. Lo sa bene Maria De Filippi . E lo sa bene anche l'insegnante Alessandra Celentano . Infatti, quest'ultima nelle puntate scorse di Amici si era ...

Gli ascolti di Amici di Maria De Filippi - la seconda puntata vince (di poco) su Ballando Con Le Stelle : Gli ascolti di Amici di Maria De Filippi di sabato 14 aprile, share in linea con la prima puntata della settimana scorsa. Il talent di Maria De Filippi, giunto quest'anno alla diciassettesima edizione, si è dovuto confrontare ancora una volta con la pista di Ballando Con Le Stelle, in onda su Rai 1. Un testa a testa tra le due regine bionde del sabato sera, Milly Carlucci e Maria De Filippi, che sfocia in un un risultato di quasi parità: la ...