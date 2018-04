Marco Liorni al posto di Conti a l' Eredità

Marco Liorni A L'EREDITÁ DOPO CONTI?/ Rai - promozione per il conduttore : il pubblico approva. E Mara Venier... : La prossima stagione televisiva in casa Rai potrebbe segnare un vero e proprio valzer di conduttori a cominciare da MARCO LIORNI e finendo a Mara Venier e Tibero Timperi, ecco le novità(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:03:00 GMT)

Rai - Marco Liorni sostituisce Fabrizio Frizzi a L'Eredità - torna la Venier e la Clerici lascia. Le indiscrezioni tv : In vista della definizione dei palinsesti autunnali, tornano puntuali le voci di primavera sulla prossima stagione televisiva. Secondo quanto apprende l'AdnKronos, in casa Rai, in particolare, si...

Marco Liorni non farà l’inviato al GF : i nuovi progetti in Rai : Marco Liorni non torna al GF: i nuovi progetti su Rai1 C’è sempre bisogno di persone educate in televisione e dopo la morte di Fabrizio Frizzi ancora di più. Carlo Conti è tornato alla guida de L’Eredità (almeno fino al ritorno di Reazione a Catena) e il pubblico non ha potuto far altro che apprezzare la scelta della Rai di un ritorno (suo malgrado) alle origini. . Uno dei conduttori che può contare su una grande fetta di pubblico ...

Grande Fratello : Marco Liorni inviato? Parla Barbara d’Urso : Barbara d’Urso sul GF 15: “Marco Liorni inviato? Non penso accetterebbe” Glielo avevano già proposto a settembre, il Grande Fratello, ma Barbara d’Urso ha sempre detto no. Fare tre programmi sarebbe stato troppo complicato. Dopo il no di Barbara Palombelli, e l’uscita di scena di Belen Rodriguez (aveva svolto un provino convincente) e Anna Safroncik, però, la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha ceduto ...

LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini parlano di matrimoni e divorzi : Oggi pomeriggio, lunedì 9 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La VITA in DIRETTA, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 15:20:00 GMT)

Marco Liorni ringrazia Mediaset per gli omaggi a Fabrizio Frizzi : La Vita in Diretta: Marco Liorni parla di Fabrizio Frizzi e ringrazia Mediaset E’ da poco iniziata una nuova puntata de La Vita in Diretta. Una puntata dedicata interamente a Fabrizio Frizzi, il quale è venuto a mancare poche ore fa per un’emorragia celebrale. L’uomo all’età di 60 anni ha lasciato una moglie e una figlia piccola. Tanti gli ospiti invitati oggi da Marco Liorni e Francesca Fialdini in trasmissione per ...

LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini ricordano Fabrizio Frizzi : Oggi, lunedì 26 marzo, alle 14.00 su Rai 1 andrà in onda La VITA in DIRETTA. Marco Liorni e Francesca Fialdini rendono omaggio al collega e amico Fabrizio Frizzi.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 12:10:00 GMT)

La Vita in Diretta : Marco Liorni e Francesca Fialdini sostituiti : Marco Liorni e Francesca Fialdini sostituiti per La Vita in Diretta Estate La stagione televisiva 2017-2018 è ormai quasi finita. Sembra appena iniziata e invece tra circa due mesi e mezzo i conduttori di tutti i programmi del daytime saluteranno il pubblico, dando loro appuntamento a settembre con la stagione televisiva 2018-2019. Uno dei programmi di punta di Rai 1 è La Vita in Diretta. Quest’ultima non saluterà i primi di giugno il ...

Marco Liorni verso la conduzione di Domenica In : Il conduttore Marco Liorni attualmente è in onda tutti i giorni con “La vita in diretta”, presto potrebbe passare alla conduzione di “Domenica In”. Le indiscrezioni provenienti da viale Mazzini sembrano confermarlo, ma non è ancora chiaro se Liorni affiancherà Cristina Parodi o se ne prenderà il posto. Qualcosa, però, deve cambiare dopo il clamoroso flop di ascolti degli ultimi tempi. Di certo i risultati di “Domenica In” non sono stati ...