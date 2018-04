Manifestazione No Snam | il Vescovo Fusco aderisce e invita alla partecipazione

Boom di adesioni da tutta Italia alla Manifestazione No Snam - No Hub Gas del 21 aprile a Sulmona : L'Aquila - È un vero e proprio Boom di adesioni alla manifestazione No Snam - No Hub del Gas convocata per sabato 21 aprile a Sulmona ore 15 (viale Togliatti) per opporsi ad un futuro basato sull'energia fossile e per valorizzare il patrimonio ambientale e culturale del nostro paese. All'appello del Coordinamento No Hub del Gas ha risposto in maniera massiccia non solo la comunità abruzzese. Infatti hanno aderito ...