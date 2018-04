Man on Fire | il film stasera in tv su TV8

Firenze. La Manifattura aprirà al pubblico il 23 giugno : E’ stato presentato il progetto di riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi. MTDM (Manifattura Tabacchi Development Management Srl) è il soggetto di

Maltempo : doMani allerta gialla a Firenze per vento forte : domani allerta per rischio vento forte a Firenze: il centro funzionale regionale ha diramato un avviso di criticità codice giallo valido da mezzanotte di stasera fino alle 20 di domani. L'articolo Maltempo: domani allerta gialla a Firenze per vento forte sembra essere il primo su Meteo Web.

Man Fire Food - Roger Mooking infiamma le griglie d'America : Dal 12 aprile, ogni giovedì, alle ore 21.10, il pasticciere più amato d'Inghilterra, andrà alla scoperta di dolci prelibatezze in giro per il mondo e, una volta assaggiate, ne creerà delle versioni ...

Firenze. Pasqua : visitabili gli scavi archeologici del teatro RoMano : In occasione delle festività Pasquali i musei civici di Firenze offrono a cittadini e turisti un’ampia gamma di opportunità. Il museo

Aeronautica Militare celebra i suoi 95 anni di vita : doMani le Frecce Tricolori a Firenze : Regia Aeronautica prima, Aeronautica Militare oggi, la forza armata nasce il 28 marzo 1923 con il Regio Decreto n° 645. Ieri come oggi, il personale e i velivoli della Forza Armata sono impegnati in numerose aree del globo per contrastare le minacce verso l’Italia e assicurare il rispetto dei principi di legalità internazionale e dei diritti fondamentali dell’uomo. 95 anni di vita caratterizzati dalle grandi imprese aviatorie dei ...

Firenze - scontro M5s-Pd sulle buche stradali : “Manca Manutenzione ordinaria - i problemi non sono solo a Roma” : Non solo Roma e la giunta Raggi che non riesce a risolvere il problema delle buche. Anche nella renzianissima Firenze da qualche settimana si può parlare di vera e propria emergenza strade. Tanto che la questione dalla amministrazione ordinaria e straordinaria è diventata politica. “Credevamo che il problema delle buche fosse solo a Roma e invece…”, ironizzano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che, dopo l’ennesimo incidente causato ...

Firenze. Cosa FAI nel fine settiMana? : In occasione dell’arrivo della stagione primaverile il Fondo Ambiente Italiano propone l’ormai irrinunciabile appuntamento con ‘Le Giornate del FAI’ (24-25

Come vincere i biglietti per il concerto di Emma a Firenze il 23 Maggio al Mandela Forum : Vuoi vincere i biglietti per il concerto di Emma a Firenze il 23 Maggio? Se hai in mente di partecipare al concerto dell'artista al Nelson Mandela Forum, allora non dovrai fare altro se non leggere le prossime righe e partecipare al concorso indetto da La Repubblica, con il quale si mettono in palio 10 biglietti per lo spettacolo che l'artista salentina terrà nel capoluogo toscano il 23 Maggio prossimo. L'artista sarà ospite della redazione ...

A Firenze il Teatro Niccolini in Mano a giovani attori - dagli show alle pulizie - : 'Abbiamo pensato ad un progetto unico in Italia , per non dire nel mondo, ovvero quello di dare il Teatro 'Niccolini' ai giovani ', spiega il sindaco Dario Nardella . ' Un vero e proprio laboratorio ...

Download Firefox 59 : Tutto su perforMance e caricamento pagine : Disponibile al Download Firefox 59 che nella versione Finale migliora le prestazioni complessive, gestione della RAM e tempi di caricamento delle pagine. Ecco tutte le novità ed il Download dell’ultima versione di Firefox Disponibile la nuova versione di Firefox 59 con novità mirate alla velocità e tempi di caricamento Firefox ha rilasciato la versione 59 che nella […]

Maltempo - linea Fs Chiusi-Firenze : ripresa regolare da doMani : E’ prevista per domani la ripresa della normale circolazione ferroviaria lungo la linea convenzionale Firenze-Arezzo-Chiusi, interessata oggi da rallentamenti a causa del Maltempo. Lo rende noto Fs spiegando che sono 60 i tecnici di Rfi e della ditte appaltatrici al lavoro nei pressi di Indicatore (Arezzo), per ripristinare la massicciata danneggiata la scorsa notte dalle infiltrazioni, causate dalle abbondanti piogge che hanno interessato ...

Morte Giampiero Maracchi - il Sindaco di Firenze Nardella : “grande scienziato che ci Mancherà tantissimo” : “Da oggi siamo tutti un po’ più soli: ci mancherà un grande scienziato, un professore colto e illuminato, un fiorentino vero e appassionato“. Lo afferma il Sindaco di Firenze Dario Nardella, appresa la notizia della scomparsa di Giampiero Maracchi di cui “apprezzavo soprattutto la grande capacita’ divulgativa, il saper spiegare con parole semplici e comprensibili a tutti temi complessi come la climatologia e la ...

Firenze - Manifestazione in ricordo di Idy Diene : dieci mila in piazza : Accorrono da tutta Italia e si ritrovano a piazza Santa Maria Novella: sono circa 10mila e sfilano per lo più in silenzio per ricordare quello che era "un uomo di pace".Continua a leggere

Manifestazione a Firenze per Idy Diene. "Essere neri in Italia è un reato" : La testa del corteo di Firenze per ricordare Idy Diene ucciso il 5 marzo scorso dal pensionato Roberto Pirrone ha raggiunto in breve tempo il ponte Amerigo Vespucci luogo dell'omicidio, che non è molto distante da piazza Santa Maria Novella, da dove è partita la Manifestazione e dove ci sono ancora persone in attesa di muoversi.In testa al corteo i senegalesi di Firenze, seguiti poi anche da numerosi Italiani che condividono con ...