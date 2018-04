Malagò | è il momento di pensare al ct

Morte Astori - Malagò : “momento di riflessione unico” : “Cosa vorrei come regalo? Dopo la tragica scomparsa di Astori, c’e’ stato un grande riavvicinamento ed un momento di riflessione, come mai c’e’ stato in questo sport da quando esiste. Condivisione di valori e tante iniziative che ci sono state e ci saranno. Ecco io vorrei che nel calcio si continuasse in questa direzione, tifando ma senza esasperare gli animi e gli atteggiamenti”. Con queste parole, ai ...