Mafia : processo trattativa - prima notte di Camera consiglio per giudici Assise : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) – prima notte di Camera di consiglio per i giudici della Corte d’Assise di Palermo che dovranno emettere la sentenza del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia per i nove imputati, tra i quali l’ex Presidente del Senato Nicola Mancino, accusato di falsa testimonianza. I giudici, due togati e i giudici popolari, si sono ritirati ieri mattina, poco dopo le 10.30, nell’aula bunker ...

A Palermo cala il sipario sul processo Stato-Mafia : Trattativa Stato-mafia, ultimo atto. Calerà in settimana il sipario sul processo dei processi della procura di Palermo, quello su cui una certa antimafia si gioca tutto.I giudici sono entrati ieri in camera di consiglio, la sentenza arriverà in settimana. E comunque vada, si chiude un'era. L'era delle istituzioni alla sbarra accanto ai boss, la peculiarità di questo processo cominciato cinque anni fa. L'era dello scontro frontale tra i pm e le ...

Processo Stato-Mafia : attesa per la sentenza : I giudici della corte d'Assise di Palermo da oggi riuniti in camera di consiglio per la decisione finale. Appello dell'ex ministro dell'Interno Mancino: 'Ho sempre combattuto la mafia' -

Stato-Mafia : chiuso il processo - si va verso la sentenza : Concluso il dibattimento nel capoluogo siciliano, la Corte è in camera di consiglio per la decisione, tra gli imputati l’ex ministro Mancino e il generale Mori

Mafia - processo trattativa verso sentenza : Oltre 220 udienze, centinaia di testimoni di accusa e difesa, una trasferta persino al Quirinale per sentire il Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e tante polemiche. Si avvia a ...

Mafia : processo trattativa - giudici in Camera di consiglio : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – Sono entrati in Camera di consiglio i giudici del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia. Subito dopo le dichiarazioni spontanee rese dall’ex Presidente del Senato Nicola Mancino i giudici della Corte d’assise, due togati e e sette giudici popolari, hanno lasciato l’aula per entrare in Camera di consiglio. Difficile fare previsioni sulla sentenza, ma secondo le prime ipotesi potrebbe ...