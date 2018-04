: #50milioni di patrimonio sequestrati; se si facesse veramente contrasto alla #MAFIA sottraendole i patrimoni si rip… - NicolaMorra63 : #50milioni di patrimonio sequestrati; se si facesse veramente contrasto alla #MAFIA sottraendole i patrimoni si rip… - margheritini : RT @NicolaMorra63: #50milioni di patrimonio sequestrati; se si facesse veramente contrasto alla #MAFIA sottraendole i patrimoni si ripianer… - CybFeed : #News #Mafia, confisca beni a imprenditore -

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria nell'operazione "Astrea" hato definitivamente il patrimonio di Giuseppe Rocco Rechichi,notoreggino ritenuto appartenente alla 'ndrangheta,alla cosca dei Tegano. Il valore stimato è in 50 milioni di euro. L'è accusato, insieme ad altre 11 persone,di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dal metodo mafioso per aver posto in essere fittizie intestazioni die aziende, giungendo a infiltrazioni e condizionamenti gestionali di società.(Di martedì 17 aprile 2018)