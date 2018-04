Macron | il presidente Inflessibile

huffingtonpost

: Il presidente francese #Macron oggi a Strasburgo, dopo essersi detto orgoglioso dei missili lanciati contro la… - matteosalvinimi : Il presidente francese #Macron oggi a Strasburgo, dopo essersi detto orgoglioso dei missili lanciati contro la… - EP_President : Presidente Macron,caro Emmanuel,benvenuto al Parlamento europeo. Lavoriamo insieme per accelerare la riforma di Dub… - RaiNews : Seduta plenaria dedicata alla crisi in #Siria. Atteso l'intervento del presidente francese Emmanuel #Macron. La dir… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Era stata annunciata come la più grande operazione di comunicazione a un anno dal suo arrivo all'Eliseo e l'avvio di una raffica di riforme, tutte ancora in fieri s'intende, cahier e dossier su cui lavorano ministri e grand commis, ma già in grado di scompaginare i vecchi equilibri di un sistema sociale e economico che sembra non voler fare i conti con il cambiamento globale e i sacrifici che scandiscono, sempre, i passaggi più duri di quella che si definisce la moderni a ione ione, che piaccia o no.Per questo Emmanuel, sicuro della sue scelte, fors'anche arrogante come gli permette di essere la costituzione "gaullista" della Quinta Repubblica che concentra molti (forse troppi) poteri all'Eliseo, aveva accettato di farsi intervistare da una pattuglietta di giornalisti, diciamo, d'opposizione, un po' populisti (alla Maurizio Belpietro se vogliamo fare un ...