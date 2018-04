Macron | Europa verso guerra civile Video  Juncker | «Ue non è Francia e Germania»

Europa - Macron : atmosfera da 'guerra civile' : Il presidente francese Emmanule Macron ha sollecitato tutti i cittadini europei a non cedere ai nazionalismi ma a costruire invece un'Unione europea che sia roccaforte della democrazia contro un mondo pericoloso e turbolento.

Macron : “Bisogna risolvere la questione migranti - sta scatenando egoismi nazionali in Europa” : Secondo il presidente francese, Emmanuel Macron, uno dei nodi irrisolti che scatenano gli egoismi nazionali in Europa è quello dell’accoglienza dei migranti: "Entro la fine della legislatura dobbiamo sbloccare il dibattito avvelenato sui migranti, sulla riforma di Dublino e la relocation: propongo di creare un programma europeo per finanziare le comunità locali che accolgono e integrano i rifugiati".Continua a leggere

Macron : Europa verso guerra civile - risolvere nodo migranti Juncker : «La Ue non è solo Francia e Germania» Video : Il presidente francese al Parlamento Europeo: «Bisogna difendere la democrazia liberale, stanno venendo a galla i nostri egoismi nazionali». Juncker: «La Ue non è solo Francia e Germania, superare col dialogo le divisioni tra Est e Ovest»

Macron agli eurodeputati : rifondiamo l’Europa : Il presidente francese Emmanuel Macron si rivolge oggi per la prima volta ai deputati europei riuniti a Strasburgo con l’obiettivo di mobilitarli attorno alla sua ambizione di «rifondare l’Europa». Un appuntamento che sarà seguito da un altro impegno a sfondo europeo: a Epinal, nell’est della Francia, nel pomeriggio Macron lancerà le prime «consult...

Macron al Parlamento europeo a Strasburgo per rilanciare l'Europa : E non aiuta la situazione politica in Spagna e Italia, alleati naturali della Francia sulle riforme per la zona euro ma azzoppate dalla situazione di politica interna che stanno vivendo. Per queste ...

Pd e l'alleanza con Macron? Gozi : 'In Europa incontro chi serve - non devo chiedere autorizzazioni' : Il Pd è all'interno del Pse da quattro anni, abbiamo un responsabile per la politica estera che è Piero Fassino . E' con lui che dobbiamo discutere , all'interno del Pd, le nostre posizioni sull'...

L'Europa spaccata sulla Siria. Solo Macron e May in guerra : Ma non è affatto pazzo: se esaminiamo le sue decisioni, in 16 mesi ha rovesciato la politica di Obama, ma non ha rovesciato l'ordine mondiale in senso bellicistico. La guerra c'era, la presenza russa ...