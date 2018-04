Macron : “Bisogna risolvere la questione migranti - sta scatenando egoismi nazionali in Europa” : Secondo il presidente francese, Emmanuel Macron, uno dei nodi irrisolti che scatenano gli egoismi nazionali in Europa è quello dell’accoglienza dei migranti: "Entro la fine della legislatura dobbiamo sbloccare il dibattito avvelenato sui migranti, sulla riforma di Dublino e la relocation: propongo di creare un programma europeo per finanziare le comunità locali che accolgono e integrano i rifugiati".Continua a leggere