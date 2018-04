Macron al Parlamento Ue | “Non è tempo normale Emerge guerra civile europea | vengono a

Macron interviene all’Europarlamento : «Rischio di una guerra civile nell’Ue» : Il presidente francese: attenti a fascino illiberale ed egoismi nazionali. Sui migranti: «Finanziare le comunità che accolgono i rifugiati»

Macron al Parlamento Europeo : rischio guerra civile europea - difendere la nostra identità : Il presidente francese chiede a Strasburgo una road map per riformare l’eurozona, evitando il rischio che prevalgano gli egoismi nazionali e le ideologie illiberali

Macron m5s europarlamento pd : macron e Di Maio, la strana coppia agita i sonni dell’europarlamento. In una tempesta quasi perfetta in cui partiti vecchi affondano, di nuovi ne emergono ma nessuno sa cosa riservi il domani, gli scossoni che partono dall’Italia investono anche il cuore del Vecchio Continente. Anche qui i modelli politici tradizionali sono dichiarati in via di consunzione dall’elettorato; altri ne stanno prendendo il posto, o almeno ci ...