Macron a Strasburgo | “Ascoltare la collera dei popoli”

L’allarme di Macron a Strasburgo : “Sta emergendo una guerra civile europea” : «In Europa la risposta è l’autorità della democrazia, non la democrazia autoritaria». Così il presidente francese Emmanuel Macron, per la prima volta alla plenaria degli eurodeputati di Strasburgo, ha messo in guardia contro il «fascino illiberale e gli egoismi nazionali. Dobbiamo edificare una nuova sovranità europea per dare una risposta chiara...