MACRON A PARLAMENTO UE | RISCHIO GUERRA CIVILE EUROPEA Bardonecchia

Tajani incontra MACRON : «Il Parlamento e i cittadini sono al centro del progetto europeo» : Queste risorse devono servire, tra le altre cose, per un piano Marshall per l'Africa, per rafforzare il controllo delle frontiere esterne e per sostenere l'economia reale. Condividiamo anche l'...

MACRON A PARLAMENTO UE : "EMERGE GUERRA CIVILE EUROPEA"/ Video - Tajani : "Messaggio positivo - apre dibattito" : Discorso di Emmanuel MACRON all'EuroPARLAMENTO: "rischio GUERRA CIVILE in Europa, la democrazia è l'antidoto all'autoritarismo". Temi toccati: Siria, Migranti, bilancio e modello Ue(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 17:15:00 GMT)

"Sta emergendo una guerra civile europea. Basta egoismi". L'allarme di MACRON al Parlamento Ue : "Non possiamo far finta di essere in un tempo normale, c'è un dubbio che attraversa molti dei nostri Paesi europei sull'Europa, una sorta di guerra civile europea sta emergendo: stanno venendo a galla i nostri egoismi nazionali e il fascino illiberale". Lo dice il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, intervenendo al Parlamento europeo a proposito di autoritarismi e populismi, della situazione legata alla Brexit e delle ...

Siria - il G7 unito : 'Risposta alla Siria era necessaria'. Discorso di MACRON al Parlamento europeo : Apprezziamo e sosteniamo gli sforzi dell'inviato speciale dell'Onu per una transizione politica inclusiva e credibile sulla base della risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza dell'Onu e del ...

MACRON al Parlamento Europeo : rischio guerra civile europea - difendere la nostra identità : Il presidente francese chiede a Strasburgo una road map per riformare l’eurozona, evitando il rischio che prevalgano gli egoismi nazionali e le ideologie illiberali