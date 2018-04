Ma il mostro Diabaté fa paura con le doppiette

ilgiornale

(Di martedì 17 aprile 2018) La vita, per quanto dura può essere, regala sempre una nuova occasione di riscatto. Bisogna semplicemente essere bravi a coglierla e a sfruttarla. E Cheick, il gigante buono del Benevento, lo sta facendo come meglio non potrebbe.Crescere in Africa (è nato a Bamako, in Mali, nel 1989), è spesso difficile, ma per Cheick lo è stato anche di più, con un'infanzia piena di tragedie. A 13 anni perse la madre, pochi mesi dopo il suo migliore amico in un incidente: "Stavamo giocando insieme a biliardino, mi ha detto vado a mangiare, ci vediamo dopo. Non è più tornato". Qualche anno dopo anche il papà e il fratello morirono davanti ai suoi occhi per una grave malattia.Per, quindi, il calcio è salvezza, è forse l'unica cosa che gli ha permesso di capire che la vita non è solo dolore. A Benevento è arrivato lo scorso gennaio, in prestito con diritto di riscatto dai turchi ...