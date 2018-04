“Ma è uno scheletro!” Choc alla stazione di Milano A fare la scoperta una clochard | è

“Ma sono loro!”. Fabrizio Corona e Belen Rodriguez di nuovo uno accanto all’altra. La bella argentina e il suo ex fidanzato sono stati beccati in un lussuoso albergo milanese. E il gossip già si scatena : Appena uscito dal carcere ha subito fatto parlare di sé. Del resto Fabrizio Corona non è uno di quelli che passa inosservato. A far più rumore però è la presenza al suo fianco. I paparazzi lo hanno infatti beccato al fianco di Belen Rodriguez in atteggiamenti più che amichevoli. A pubblicare la foto è stato il settimanale Oggi che da sempre segue i movimenti della bella argentina. A quanto pare Fabrizio si sarebbe presentato prima a casa ...

Gli sms choc del vecchio cellulare di Russell Crowe. Vincono all’asta un’auto del “Gladiatore” - ma quando leggono i messaggi del telefono in macchina rimangono senza parole : “Ma è un mostro!” - ironizza qualcuno. Giudicate voi : quando pensiamo a Russell Crowe la prima cosa che in genere ci viene in mente a Massimo Decimo Meridio, quello di “Al mio ordine Scatenate l’inferno”, insomma al protagonista del mitico “Gladiatore”, film del 2000 diretto magistralmente da Ridley Scott. Eppure dopo l’incredibile successo del film ambientato nell’antica Roma, l’attore, incredibilmente doppiato da Luca Ward, ha passato un periodo non semplice. Dopo una felice parentesi per ...

Anche Google starebbe lavorando a uno smart display “Made by Google” : Sembra che, confermando alcuni rumor circolati mesi prima del CES 2018, Google stia ancora lavorando a una propria interpretazione dello smart display, la categoria di prodotti che dovrebbe affiancare gli speaker intelligenti. L'articolo Anche Google starebbe lavorando a uno smart display “Made by Google” proviene da TuttoAndroid.

Isola dei Famosi : “Malore per i naufraghi”. Bruttissima situazione per i concorrenti - tanto che Valeria Marini (l’unica a stare bene) si è dovuta trasformare in infermiera e occuparsi di ognuno di loro. Momenti di vera preoccupazione : Malore per i naufraghi all’Isola dei Famosi 2018 e qualche preoccupazione da parte della produzione. Grazie a una prova superata da Valeria Marini, tutti i concorrenti hanno potuto assaporare un ricco pranzo. Dopo settimane trascorse mangiando il minimo indispensabile, i naufraghi hanno fatto fatica a digerire tutto quel cibo e così si sono sentiti poco bene, pare questa l’ipotesi più probabile. Nessuna intossicazione, ...

“Mamma - non respiro”. E la sua faccia va in fiamme. Un brutto raffreddore non la fa dormire - così il medico le prescrive una cura banale. Nessuno avrebbe mai immaginato le tragiche conseguenze : Emily Owens, di County Durham, nel Regno Unito, aveva solo nove anni quando il suo viso ha preso fuoco lasciandole delle ferite da film horror dalla fronte al mento. La piccola aveva un raffreddore molto forte che proprio non voleva passare. La notte non respirava e i suoi genitori erano molto preoccupati, anche se questi malanni capitano a tutti i bambini. Naturalmente la mamma Nicola ha chiamato il medico che per migliorare la ...

“Ma è un neonato?!”. Quello che è accaduto in mare è pazzesco. Uno spettacolo meraviglioso e inaspettato ha colto tutti di sorpresa. Una donna - due uomini e poi dalle acque è emerso lui : le incredibili foto rubate : spettacolo davvero inaspettato Quello a cui hanno assistito i bagnanti nella località turistica di Dahab, a nord di Sharm el-Sheikh: un neonato è venuto alla luce nelle acque dal Mar Rosso, in Egitto. Hadia Hosny El Said (giocatrice di badminton, classe 1988) si trovava a Dahab, a nord di Sharm el-Sheikh, in Egitto, affacciata al balcone dell’appartamento di suo zio. Osservava il mare, quando qualcosa di veramente pazzesco ha ...

“Ma proprio tu…”. Ve la ricordate Katia Pedrotti? Come (e dove) la ritroviamo. Dal Grande Fratello 4 alla meravigliosa storia d’amore con Ascanio e le due bimbe. Poi il dimenticatoio e ora il ritorno alla ribalta. “Sei proprio sicura?” - le chiede qualcuno : Ne abbiamo parlato spesso di lei: parliamo di Katia Pedrotti? Ve la ricordate? La sua storia è quantomeno curiosa: dopo aver partecipato a una delle prime edizioni del Grande Fratello (la quarta per essere precisi e no, non ancora Vip) ed essersi innamorata di uno dei concorrenti, che da lì a breve sarebbe diventato suo marito, compagno di vita e padre dei suoi figli, è finita pian piano nel dimenticatoio della tv. Ma il suo nome è noto ...