M5s smentisce Foglio | programma è quello votato dagli iscritti

M5s - il giallo sul grillino fedelissimo di Casaleggio : 'Di Maio - passo indietro e governo col Pd'. Lui smentisce : È solo una questione di tempo, poi Luigi Di Maio aprirà davvero al Pd per ottenere il primo, storico governo grillino. Il retroscena è della Stampa , ma parte tutto dalle parole di uno dei nomi ...

M5s - un master americano nel curriculum di Casalino. Ma l università smentisce. E lui dice 'Non so cosa sia successo' : E, seppur senza riferimenti specifici, il 'master in economia negli Stati Uniti' è un titolo che Casalino aveva scritto nel curriculum allegato alla scheda di candidatura alle Regionali lombarde del ...

M5s - un master americano nel curriculum di Casalino. Ma l università smentisce. E lui dice 'Non me ne occupo personalmente' : E, seppur senza riferimenti specifici, il 'master in economia negli Stati Uniti' è un titolo che Casalino aveva scritto nel curriculum allegato alla scheda di candidatura alle Regionali lombarde del ...

La fila per il reddito di cittadinanza? Il M5s smentisce : 'E' una bufala - ecco perché' : Tutto quanto vi abbiamo raccontato sopra è cronaca, ora traete voi le vostre conclusioni'. Il Movimento 5 stelle conclude: 'Dal canto nostro, vorremmo solo dirvi una cosa: è evidente che la lezione ...

Franceschini smentisce : "No al governo con la destra o con il M5s" : 'Non ho mai pensato sia possibile fare un governo con M5S e tantomeno con la destra. Sufficientemente chiaro? Non trovo nemmeno traccia nel Pd di qualcuno che abbia in mente di farlo, quindi sono ...

Franceschini smentisce : No al governo con la destra o con il M5s : "Non ho mai pensato sia possibile fare un governo con M5S e tantomeno con la destra. Sufficientemente chiaro? Non trovo nemmeno traccia nel Pd di qualcuno che abbia in mente di farlo, quindi sono inutili polemiche o velenosi depistaggi mediatici". Lo scrive su Facebook il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini che, prima della smentita, puntualizza: "bisognerebbe non avere fretta e riflettere molto, prima di ...

Risultati elezioni 2018 - seggi : M5s e Lega Nord spazzano via Pd e Fi. “Renzi si dimette”. Portavoce smentisce – DIRETTA : Il trionfo del Movimento 5 stelle al Sud, Matteo Salvini che si riprende il Nord e trascina l’intero centrodestra. Mentre ancora è in corso l’assegnazione definitiva dei seggi e si attende soprattutto l’ufficializzazione degli eletti nei listini proporzionali (dai quali arriveranno due terzi dei parlamentari) questa è la tendenza più evidente: Luigi Di Maio e i suoi che prendono tutto in Puglia (24 collegi a 0), Campania, ...

Giuliano - il candidato M5s all'Istruzione - smentisce subito Di Maio : Buona Scuola non va abolita. Poi la retromarcia : "È la prima volta che un dirigente scolastico avrà questo incarico. Ha rivoluzionato il mondo dell'istruzione e ha creato una rete di ebook per far risparmiare gli studenti". Luigi Di Maio è fiero del nome che ha proposto per guidare il Miur. Salvatore Giuliano, il "preside 2.0" dell'Itis "Ettore Majorana" di Brindisi, ha sicuramente il merito di guidare uno degli istituti tecnici ...

Giuliano - il candidato M5s all'Istruzione - smentisce subito Di Maio : "Buona Scuola non va abolita" : 'È la prima volta che un dirigente scolastico avrà questo incarico. Ha rivoluzionato il mondo dell'istruzione e ha creato una rete di ebook per far risparmiare gli studenti'. Luigi Di Maio è fiero del ...

Giuliano - il candidato M5s all'Istruzione - smentisce subito Di Maio : Buona Scuola non va abolita : "È la prima volta che un dirigente scolastico avrà questo incarico. Ha rivoluzionato il mondo dell'istruzione e ha creato una rete di ebook per far risparmiare gli studenti". Luigi Di Maio è fiero del nome che ha proposto per guidare il Miur. Salvatore Giuliano, il "preside 2.0" dell'Itis "Ettore Majorana" di Brindisi, ha sicuramente il merito di guidare uno degli istituti tecnici ...

"Ministro M5s antisemita? La comunità ebraica insorge - ma Fioramonti smentisce : ... in un eventuale governo con Luigi Di Maio premier, di Lorenzo Fioramonti, docente di economia contraddistintosi in passato per aver sostenuto la campagna d'odio e boicottaggio contro Israele ' . E ...

Ministro M5s antisemita? La comunità ebraica insorge - ma Fioramonti smentisce : La comunità ebraica italiana non ha gradito il candidato a Ministro dell'Industria proposto da Luigi Di Maio (M5S): stiamo parlando di Lorenzo Fioramonti, docente di economia. Su Moked, il portale dell'Ucei (Unione delle comunità ebraiche italiane) si legge che "ha destato inquietudine e indignazione nel mondo ebraico italiano la notizia della candidatura a Ministro dell'Industria da parte del Movimento Cinque Stelle, in ...

M5s - l'ex fidanzato di Sarti smentisce il furto dei soldi delle restituzioni : 'Ho registrato tutto - vado dai pm' : 'Io ho un brutto vizio: registrare tutto e pure le telefonate'. Con queste parole Andrea Di Girolamo che per l'ex comunicatore del M5s Claudio Messora non sarebbe altri che Bogdan Andrea Tibusche, l'...

M5s - l'ex fidanzato di Sarti smentisce il furto dei soldi destinati alle restituzioni : 'Ho registrato tutto - vado in Procura' : 'Io ho un brutto vizio: registrare tutto e pure le telefonate'. Con queste parole Andrea Di Girolamo che per l'ex comunicatore del M5s Claudio Messora non sarebbe altri che Bogdan Andrea Tibusche, l'...