M5s | proposta Martina utile per Comitato

DI MAIO E SALVINI AL VINITALY/ Governo : M5s “Centrodestra unito dannoso - proposta a Pd”. Scontro Lega-grillini : VINITALY e Governo, SALVINI e Di MAIO: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:06:00 GMT)

La proposta di Salvini : i 4 punti del programma del governo centrodestra-M5s Video : Alla vigilia del vertice del #centrodestra di Arcore, a casa dell’alleato Silvio Berlusconi [Video], Matteo #Salvini, intervistato dal Corriere della Sera, si rivolge a Forza Italia per chiarire definitivamente che la Lega resta totalmente contraria ad un governo formato dall’alleanza tra centrodestra e Pd. Una opzione che i berlusconiani si possono anche scordare, ci tiene a ribadire il leader leghista che, invece, non esclude l’unico accordo ...

Governo M5s-Pd : la proposta di Di Maio spacca il Nazareno Video : L’intervista rilasciata da Luigi Di Maio a Repubblica [Video], in cui il candidato premier del M5S ha, in pratica, aperto le porte a un Governo con il #Pd, parlando di necessita' di “sotterrare l’ascia di guerra per il bene del Paese”, sta mettendo in grande difficolta' la dirigenza Dem. Da una parte, infatti, ci sono i fedelissimi di Matteo Renzi, ancora forza preponderante al Nazareno, che respingono sdegnosamente al mittente pentastellato la ...

Cos'è e come funziona la proposta di Di Maio di un "contratto alla tedesca" (e perché conviene al M5s) : Un contratto di governo alla tedesca. E' questa la proposta che Luigi Di Maio e il Movimento Cinque Stelle hanno fatto alla Lega o al Pd all'alba delle consultazioni con il Capo dello Stato per la formazione di un nuovo governo. Sul blog dei grillini è apparsa il 4 aprile scorso una lettera in cui l'ex candidato premier scrive: "Proponiamo un contratto di governo come quello che viene sottoscritto dalle principali forze politiche in ...

Consultazioni - Travaglio : “Pd renziano accetterebbe governo centrodestra”. Carofiglio : “M5s sbagliò a rifiutare proposta di Bersani” : “Pd e M5s? A me risulta che in questi giorni ci sia un filo diretto tra Renzi e Forza Italia, che fa esattamente da pendant al filo diretto che c’è tra Salvini e Di Maio”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, in un confronto con lo scrittore Gianrico Carofiglio. E aggiunge: “Se il Pd rimane a trazione renziana, può persino accettare, su pressione di Mattarella, un appoggio a un ...

Governo : Marcucci - da Pd no a M5s - proposta Di Maio irricevibile : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun Governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. La proposta del leader 5 stelle è ovviamente irricevibile”. Lo dichiara il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci. L'articolo Governo: Marcucci, da Pd no a M5S, proposta Di Maio irricevibile sembra essere il primo ...

Parlamento : Renzi - proposta tocca a M5s e centrodestra - saranno in grado? : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “tocca a loro fare proposte per le cariche istituzionali, tocca a loro fare il Governo, tocca a loro dare risposte agli italiani. Adesso devono solo dimostrare di essere in grado. Lo saranno?”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews riferendosi a centrodestra e 5 Stelle. “Hanno vinto loro, tocca a loro: il Movimento Cinque Stelle è risultato il primo partito. Il centrodestra è risultata la prima ...

REDDITO DI CITTADINANZA/ I gravi effetti collaterali della proposta M5s : Si continua a parlare molto del REDDITO di CITTADINANZA. La proposta del Movimento 5 Stelle potrebbe portare a conseguenze poco piacevoli, spiega FRANCESCO GIUBILEO(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 06:07:00 GMT)REDDITO DI CITTADINANZA/ La proposta M5s si dimentica del lavoro (nero e non), di G. SabellaRIFORMA PENSIONI/ Quota 41 e Quota 100, così Lega e M5s "fregano" i giovani, di G. Cazzola

REDDITO DI CITTADINANZA/ La proposta M5s si dimentica del lavoro (nero e non) : Dopo le elezioni si sta discutendo del REDDITO di CITTADINANZA proposto dal Movimento 5 Stelle. Dove non sembrano mancare degli equivoci. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 06:07:00 GMT)RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 e Quota 100, così Lega e M5s "fregano" i giovani, di G. CazzolaLICENZIAMENTI/ La magia che permette la reintegra nelle piccole aziende, di F. Sibani

Pd - Martina : “Governo? Pronti a partire da lavoro serio di controproposta - ma prima M5s dica cosa vuole fare” : “Trovo irresponsabile e arrogante il discorso di Di Maio. Evocare il ritorno al voto segnerebbe la sconfitta di chi ha vinto il 4 marzo. Suggerirei a Di Maio di abbandonare questi messaggi e questi toni. E gli suggerirei di indicare una prospettiva senza giocare a mosca cieca. Noi possiamo anche partire da un lavoro serio di controproposta, io ci sto, lo sappiamo che dobbiamo partire da un discorso di questo genere nella società e nelle ...

Reddito di cittadinanza - torna in auge la proposta del M5s : Nei giorni scorsi alcuni CAF del Sud Italia, Puglia e Sicilia, hanno ricevuto richieste sul Reddito di cittadinanza, misura proposta dal Movimento 5 Stelle durante la campagna elettorale delle Elezioni 2018. Ricordiamo che i pentastellati avevano presentato già questa proposta nel 2013 con un provvedimento di legge. Vediamo come funziona nel dettaglio. Il Reddito di cittadinanza è una forma di Reddito minimo garantito per i nuclei familiari che ...

Reddito di cittadinanza : cosa prevede per singoli e famiglie la proposta del M5s Camere - Di Maio ha scelto i capigruppo : cosa prevede il provvedimento ipotizzato dal Movimento 5 Stelle per sostenere singoli e famiglie in difficoltà

Reddito di cittadinanza : cosa prevede per singoli e famiglie la proposta del M5s : cosa prevede il provvedimento ipotizzato dal Movimento 5 Stelle per sostenere singoli e famiglie in difficoltà

M5s - Di Maio lancia la prima proposta : 'Serve subito un accordo sul Def' : Il candidato premier in pectore, alla prima riunione del Movimento a Roma, parte dai temi economici: il primo punto su cui registrare le convergenze con le altre forze politiche. Oggi decidono i nomi ...