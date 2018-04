M5s | Pizzarotti | “Di Maio e Di Battista? Rappresentano strategia comunicativa voluta Il

Pizzarotti fonda il partito dei Sindaci con gli ex M5s e non solo... : Adesso inizia una fase politica nuova che si concluderà all'assemblea nazionale prevista per l'autunno prossimo. Prima di allora vi sarà un percorso precongressuale che da maggio toccherà tutte le ...

Governo : Pizzarotti - M5s con Berlusconi? Ormai mi aspetto di tutto - 2 - : Pizzarotti, infatti, rimprovera al M5S di aver 'galleggiato in questi anni senza mai avere una linea, vedi la politica estera'. Quanto al rapporto con Casaleggio, 'penso che le decisioni le prenda Di ...

Governo : Pizzarotti - M5s con Berlusconi? Ormai mi aspetto di tutto (2) : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – Se il M5S andasse al Governo “sarei contento, potremmo finalmente vedere la loro capacità di governare”, perché “scalare un partito e parlare bene in tv è una cosa, governare un’altra. E da Di Maio una decisione non è mai stata presa”, mentre se vai al Governo “non puoi nicchiare”. Pizzarotti, infatti, rimprovera al M5S di aver “galleggiato in questi anni senza mai ...

Governo : Pizzarotti - se si torna al voto diventa ballottaggio M5s-Lega : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – “Se si tornasse al voto, M5S e Lega crescerebbero e diventerebbe ballottaggio nazionale”. Ma per Salvini “sarebbe sbagliato tornare alle urne, col M5S che prende il 40%”. Lo dice ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, ex M5S.Per il primo cittadino ducale, è più semplice far digerire alla base un’intesa M5S-Carroccio piuttosto che 5 ...

Governo : Pizzarotti - M5s con Berlusconi? Ormai mi aspetto di tutto : Roma, 12 apr. , AdnKronos, Il M5S al Governo con l'intero centrodestra, Berlusconi compreso? 'Il più è trovare la chiave comunicativa giusta. Io Ormai mi aspetti di tutto, anche questo. Del resto ...

M5s - Pizzarotti 'Di Maio ha tradito il Movimento. Ormai mi aspetto di tutto anche un accordo con Berlusconi' : Una fase politica che segna una mutazione per il Movimento Cinque Stelle. 'Mi aspettavo un minimo di ribellione dalla base: invece ogni cosa che viene decisa dall'alto viene immediatamente assimilata'...

Governo : Pizzarotti - M5s con Berlusconi? Ormai mi aspetto di tutto : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – Il M5S al Governo con l’intero centrodestra, Berlusconi compreso? “Il più è trovare la chiave comunicativa giusta. Io Ormai mi aspetti di tutto, anche questo. Del resto hanno già votato il presidente del Senato di Fi”. Lo dice il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, ex M5S, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital.Per il primo cittadino, a lungo spina nel fianco del Movimento, i 5 Stelle ...

Il M5s per 'sgasarsi' deve andare al governo. Parla Federico Pizzarotti : Roma. Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, prossimo al lancio del suo nuovo partito ammette, Parlando con il Foglio, che fare pronostici sulla riuscita del governo "è molto difficile. Ragionando con ...

Di Maio - Pizzarotti : “Bravo ad aver scalato M5s - ma incapace concretamente di prendere decisioni difficili” : “Luigi Di Maio? E’ sicuramente una persona capace, non sarebbe stato facile per nessuno scalare il M5S, che di fatto aveva un garante, cioè Beppe Grillo, il quale poteva avere il diktat su tutto. Però non credo che negli anni abbia dimostrato capacità concrete nel prendere decisioni difficili. Una cosa è parlare, una cosa è fare”. Sono le parole del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ex esponente del M5S, nel corso della trasmissione L’Aria ...

L’ex M5s Pizzarotti e il partito dei sindaci La rete dei 400 «eretici» : Italia in Comune lanciata con il primo cittadino di Cerveteri Pascucci: oggi vertice a Bologna, il 23 a Roma

M5s : Fucci il 'Pizzarotti' del Lazio. Pronto a terzo mandato con una lista civica : Per il dissidente del M5S, sindaco uscente di Pomezia, la regola dei due mandati è miope e non premia il merito. In aperto contrasto con Di Maio e con la Raggi che gli ha revocato le deleghe a vicesindaco della Città metropolitana

Elezioni - Pizzarotti : “Governo M5s? Lo auspico - con appoggio esterno da chiunque. Nessuna analogia con la Lega” : “Che effetto mi ha fatto vedere il successo elettorale del M5s? Nessuno in particolare, era ampiamente prevedibile. Ho sempre pensato che avrebbe superato il 30%. Le persone hanno votato i 5 Stelle per il gusto di vedere se può cambiare qualcosa”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de I Funamboli (Radio24) dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. E aggiunge: “Il M5s ha vinto anche e soprattutto a causa degli altri. Tutto ...

Restituzioni M5s - Pizzarotti : “Lo scandalo è più per quello che si è rendicontato - ci sono spese impresentabili” : A margine della proclamazione di Parma come capitale italiana della cultura, il sindaco Federico Pizzarotti, ex esponente del M5s, ha detto la sua sulle ultime vicende sulla mancata restituzione dei rimborsi che hanno coinvolto il Movimento: “Non mi aspettavo che succedesse con questa modalità diciamo fraudolenta. Più che vedere chi non ha rendicontato sarebbe più interessante vedere chi ha rendicontato cosa e come. Ci sono delle spese ...

DAVID BORRELLI VS M5s?/ Come Tavolazzi e Pizzarotti - strappo con Casaleggio : Di Maio - “è irreperibile” : DAVID BORRELLI vs M5s, Come Tavolazzi e Pizzarotti nuovo strappo con Casaleggio? Di Maio, "è irreperibile, non mi risponde al telefono". Le ultime notizie sull'eurodeputato(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 18:53:00 GMT)