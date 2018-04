M5s e Luigi Di Maio smascherati | la vergogna | il programma elettorale sulla piattaforma

Alla base M5s non piacciono i 'discorsi da democristiano' di Luigi Di Maio : La base M5s contro Luigi Di Maio e i suoi "discorsi da democristiano". La polemica monta sul web dopo le dichiarazioni del leader 5 Stelle a proposito della crisi in Siria dopo gli attacchi di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. Di Maio, ieri mattina, ha espresso preoccupazione e si è augurato che "l'attacco di oggi resti un'azione limitata e circoscritta e non rappresenti invece l'inizio di una nuova ...

Luigi Di Maio "Governo M5s - Def già pronto"/ Alla Lega : "Salvini scelga il cambiamento o Berlusconi" : Luigi Di Maio, Governo M5s: il candidato premier pentastellato da Termoli invia messaggi politici ben chiari a Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e al presidente Mattarella.

Ad un mese di distanza dalle elezioni politiche, sono molti gli istituti di ricerche che hanno intervistato i cittadini, per verificare come sono cambiate le intenzioni di voto ai partiti. Rispetto al mese scorso si registrano parecchi cambiamenti, specie al vertice, dove oltre all'allungo del M5S, c'è da segnalare il sorpasso da parte di Lega Nord sul Pd, che ha perso addirittura un bel po' di terreno.

M5s - LUIGI DI MAIO AL PD : "SOTTERRIAMO ASCIA DI GUERRA"/ "Parole Martina passo avanti - Salvini non ha il 51%" : LUIGI Di MAIO al Pd, "diamo governo all'Italia": il leader del M5s dopo le difficoltà con Salvini guarda a Renzi. "Sotterriamo l'ASCIA di guerra", dice. La stoccata a Salvini e Berlusconi

"Luigi Di Maio unico candidato premier per il governo M5s". Il posto sul Blog delle stelle : "Luigi Di Maio è l'unico candidato premier del MoVimento 5 stelle con cui intendiamo andare al governo e cambiare il Paese dando finalmente agli italiani le risposte che attendono da trent'anni". È quanto si afferma in un post pubblicato sul Blog delle stelleLe ricostruzioni riportate oggi sul quotidiano La Stampa sono prive di fondamento e le dichiarazioni attribuite a Massimo Bugani totalmente inventate, come lui stesso ha

GOVERNO - LUIGI DI MAIO "IO PREMIER"/ Matteo Salvini - accordo con fronda M5s : "programmi - no poltrone" : GOVERNO, duello e dialogo tra Salvini e Di MAIO: M5s, "a noi il PREMIER", replica il leader Lega "dove trovi 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il piano del Carroccio