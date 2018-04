L’uscita del nuovo singolo di Ariana Grande anticipata di una settimana?

Gli Arctic Monkeys hanno annunciato L’uscita del nuovo album “Tranquility Base Hotel & Casino”. : Dopo mesi di rumors e falsi allarmi, ora è finalmente ufficiale: il nuovo album degli Arctic Monkeys si intitola “Tranquility Base Hotel & Casino” e uscirà l’11 maggio 2018. Lo ha annunciato la stessa band tramite i social, dove sono stati postati anche il trailer e la tracklist del disco. “Tranquility Base Hotel & Casino” tracklist: 1. Star Treatment2. One Point Perspective3. American Sports4. ...

BREXIT - TRA UN ANNO L’uscita del REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA/ Theresa May predica ottimismo e unità : BREXIT, uscita del REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA: manca un ANNO esatto, cosa succederà? Il 29 marzo del 2019, la Gran Bretagna uscirà dall’UE, ecco le possibili conseguenze(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 14:52:00 GMT)

L’uscita del nuovo album di Zayn Malik slitta a causa della rottura con Gigi Hadid : gli ultimi aggiornamenti : L'uscita del nuovo album di Zayn Malik potrebbe ritardare di qualche mese: dietro questa decisione, ci sarebbe proprio la fine della relazione del cantante con la modella Gigi Hadid. L'ex membro degli One Direction sta lavorando al secondo album da solista da almeno 18 mesi: il progetto discografico farà seguito a Mind Of Mine, pubblicato nel 2016. Naturalmente, per tutto questo tempo Zayn è stato ispirato dall'amore per Gigi e dalla ...

Prezzo Huawei P20 e P20 Pro Mediaworld già svelato sul volantino in tutta Italia : schede tecniche al gran completo prima delL’uscita : Il Prezzo di Huawei P20 e P20 Pro in Italia sul volantino Mediaworld è già realtà. Nelle scorse ore la distribuzione della brochure cartacea della catena di elettronica è partita e special guest dell'uscita sono senz'altro le due nuove ammiraglie che saranno presentate oggi 27 marzo a Parigi, esattamente alle ore 14. Con qualche ora d'anticipo, dunque, ogni dubbio è stato svelato e possiamo fornire tutte o quasi le specifiche del device, ...

Brexit - Unione Europea : “Trovato un accordo per L’uscita della Gran Bretagna”. Resta il nodo legato all’Irlanda : C’è l’accordo tra Unione Europea e Regno Unito sulla Brexit, anche se Resta il nodo dell’Irlanda. “Abbiamo un testo legale” che copre “la maggior parte delle questioni”, ha annunciato il capo negoziatore Ue, Michel Barnier. Un’intesa “completa” su diritti dei cittadini, conto del divorzio e anche il periodo di transizione, che durerà dal giorno dell’uscita, il 29 marzo 2019, al 21 ...

“Una botta e via? No ma…”. Hai capito Laura Pausini : la star - al settimo cielo per L’uscita del suo nuovo album - si lascia andare a una confessione privatissima. Fan a bocca aperta : Se voleva essere fedele allo spirito del suo nuovo album, intitolato Fatti Sentire, Laura Pausini ha trovato decisamente la maniera migliore. La cantante, per l’occasione, ha infatti riservato addirittura un aereo Alitalia per l’incontro con la stampa, un’organizzazione degna di una star a tutto tondo. Un evento che in realtà ha avuto i suoi contrattempi, come raccontato da Davide Desario sulle pagine de Il Messaggero, ...

Terremoto Trump : con L’uscita di Tillerson sconfitta l’ala moderata della Casa Bianca : Il siluramento del segretario di Stato Rex Tillerson, pochi giorni dopo le dimissioni del consigliere economico Gary Conh, conferma l’imprevedibilità dell’amministrazione Trump. Su Iran e Corea del Nord i maggiori contrasti con l’ex capo di Exxon Mobil, sostituito con il numero uno della Cia Mike Pompeo...

Funerali Davide Astori - L’uscita del feretro dalla basilica Santa Croce : applausi e cori dalla folla di tifosi : Un lungo applauso, lacrime e cori. Così migliaia di persone e tifosi hanno salutato Davide Astori, il difensore e capitano della Fiorentina scomparso improvvisamente il 4 marzo. Nella basilica di Santa Croce, dove si svolti i Funerali, presenti rappresentanze dei calciatori di tutte le squadre. “In Davide abbiamo trovato le virtù più alte del nostro popolo” ha detto il cardinale Betori. Il carro funebre è passato anche davanti allo ...

Arriva Iliad Italia sugli smartphone Android : modelli coinvolti dalL’uscita il 5 marzo : La giornata di oggi porta con sé un'altra svolta importante per quanto concerne Iliad Italia e la sua uscita definitiva sul mercato Italiano. Dopo aver affrontato la questione anche dal punto di vista pubblicitario pochi giorni fa, infatti, il 5 marzo ci presenta un'altra novità cruciale che introduce al meglio la piena distribuzione dello stesso operatore tanto atteso nel nostro Paese. Come stanno realmente le cose? Cerchiamo di fare ordine ...

Janelle Monáe ha annunciato L’uscita del nuovo album “Dirty Computer” : Tramite un trailer che è tutto un programma, Janelle Monáe ha svelato al mondo intero il titolo del suo nuovo progetto discografico. L’album si intitola “Dirty Computer” e farà parte di un progetto audiovisivo definito dalla stessa cantante “an emotion pitcture”. Il video che annuncia l’arrivo di “Dirty Computer” è ricco di effetti speciali da fare invidia ai grandi film di Hollywood. Nel trailer, ...