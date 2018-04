L' ultimo addio a Isabella Biagini in piazza del Popolo | poca gente per l' attrice

Addio a Sauro Tomà - morto l' ultimo superstite del Grande Torino : E' morto Sauro Tomà, l'ultimo superstite del ' Grande Torino '. "Hai raggiunto i tuoi compagni in cielo. Ciao Sauro , ultimo degli Invincibili", si legge in un tweet sul profilo ufficiale del club granata. Tomà aveva 92 anni ed era ricoverato all'ospedale Mauriziano. Il 4 maggio del 1949, quando l'aereo della squadra granata si schiantò sulla collina di Superga al rientro da un'amichevole a Lisbona, era assente per i postumi di ...

“Ecco le ultime foto in famiglia prima dell’addio”. Fabrizio Frizzi è con le donne della sua vita - Carlotta e Stella - che gli sono state accanto fino all’ultimo giorno. Immagini che non possono non commuovere : Fabrizio Frizzi se ne è andato, è vero, ma non si è mai arreso. Ha lottato come un leone, parole sue nell’ultima intervista, e, nonostante tutto, non ha mai rinunciato a vivere la quotidianità con la sua bella famiglia. La moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella gli sono state accanto fino all’ultimo, scrive il settimanale Oggi, che pubblica in esclusiva le ultime fotografie del conduttore amatissimo ritratto proprio in ...