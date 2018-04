L’Uefa sanziona quattro club per il FPF | il Sion escluso dalle coppe

L’Uefa sanziona il Psg per le violenze dei tifosi : Il Paris Saint-Germain dovrà chiudere parte del proprio stadio in occasione della prossima partita di Champions League. E’ la sanzione inflitta dalla Uefa a causa del lancio di razzi e fuochi d’artificio da parte dei tifosi. La Commissione disciplinare ha stabilito che il settore nord del Parco dei Principi resti senza pubblico, dopo gli incidenti avvenuti in seguito alla recente sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid, risultato che ...