Lotta | i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Ben 18 gare per le

(Di martedì 17 aprile 2018) Il CIO ha ufficializzato idiper lediin relazione alla. Gli eventi che assegneranno le medaglie saranno ben 18. Per gli uomini sono previste 6 categorie di peso per lalibera (-57 kg, -65 kg, -74 kg, -86 kg, -97 kg, -125 kg) e 6 per la greco-romana (-60 kg, -67 kg, -77, -87, -97, -130 kg), mentre per le donne le categorie sono 6 soltanto per lalibera (-50 kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -68 kg, -76 kg). QUANTI ATLETI PARTECIPANOI posti assegnati persaranno complessivamente 288, di cui 192 per gli uomini e 96 per le donne. Il Giappone, Paese ospitante, in questo caso, avrà a disposizione appena due posti totali garantiti, uno per gli uomini e uno per le donne, indipendentemente dcategorie di peso. Ogni Federazione potrà qualificare al massimo 18 atleti (12 uomini e 6 donne), uno per ogni ...