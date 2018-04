: Ancora violenza a #Londra, 18enne muore accoltellato - Agenzia_Ansa : Ancora violenza a #Londra, 18enne muore accoltellato - SkyTG24 : Gran Bretagna, ennesimo accoltellamento a Londra: muore un 18enne - webnauta5_9 : Londra, 18enne ucciso a coltellate -

Ennesimo accoltellamento a, dove unè deceduto dopo essere stato aggredito nella Chestnut Avenue, area di Forest Gate, nel settore est della metropoli britannica. La Polizia è intervenuta per soccorrere il ragazzo,che però è morto poco dopo. E' la 40esima persona che muore accoltellata nel solo 2018. In 11 occasioni a perdere la vita sono stati minori, in episodi che si incrociano spesso con la piaga delle gang giovanili, dilagante soprattutto in alcuni quartieri, che colpiscono spesso le minoranze etniche.(Di martedì 17 aprile 2018)