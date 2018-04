Lo sciopero è furbetto | per insegnanti e bidelli maxi ponte di 10 giorni

ilgiornale

(Di martedì 17 aprile 2018) Si attrezzino i genitori senza un piano B: straordinari alle baby sitter o nonni da richiamare all'ordine perché quest'anno il calendario dei ponti, uniti ad un sapiente piano di scioperi, rischia di lasciare a casa gli scolari per dieci sontuosi; da mercoledì 25 aprile fino a venerdì 4 maggio. Altro che vacanze di Pasqua, quelle sono passate in un lampo, in fondo una settimana scivola via in fretta; invece, con lodei docenti e del personale Ata proclamato dall'Anief, il sindacato dei precari, per il 2 e il 3 maggio prossimi, si profila una vacanza con i fiocchi. "Non possiamo più essere ostaggio della politica- dice il presidente del sindacato. Anche perché chi è docente e Ata non può più fare il missionario. È chiamato, certamente, ad educare al diritto, al dovere e al lavoro". Certo verrebbe da dire, ma ponti a parte. Si perchè preso atto dell'inerzia che continua a ...