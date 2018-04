L’italiana Avioninteriors ci riprova : ecco i nuovi sedili verticali per aerei affollati : Siete stanchi di fare lunghi viaggi con le gambe rannicchiate sotto il sedile? Una soluzione (senza sborsare un soldo in più) arriva dalla Avioninteriors, azienda italiana di progettazione per interni di aerei, che ha disegnato dei sedili che sono talmente alti che è come essere in piedi. Che sia più comodo dei sedili stretti, però, è tutto da verificare. Cos’è lo SkyRider 2.0 Presentato alla ...