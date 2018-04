L' Italia deve dire all' Unione Europea cosa fare con i conti pubblici

Siria - Macron tra Trump e Putin Ora Salvini non deve farsi fregare Le mire di Parigi e il ruolo dell'Italia : È del tutto evidente il protagonismo di Emmanuel Macron che da un po’ di tempo si agita e si sbraccia per dire che “la Francia c’è, e, soprattutto ci sono io”. Senza più il Regno Unito e con una Merkel stanca ed imbolsita, il ragazzo d’Oltralpe Segui su affaritaliani.it

La Formula E ha conquistato Virginia Raggi. Ora deve far innamorare gli Italiani : La Formula E è sbarcata a Roma e lo ha fatto sulle strade del quartiere romano dell’Eur. Quartiere che era stato già candidato nel 2009 a ospitare il Gp di Formula 1 anche se poi, una guerra tra varie amministrazioni politiche locali, fece naufragare il tutto. La Formula elettrica invece ce l’ha fatta, grazie anche all’impegno del sindaco Virginia Raggi, Roma è riuscita a portare una competizione automobilistica sulle sue ...

Isola - giorno 81. Francesca non vuole tornare in Italia ma ‘deve fare il cambio protesi’ : Isola dei Famosi 2018 - Bianca e Jonathan I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018 sono pronti a partire: gli ultimi giorni sull’Isola sono all’insegna dei bilanci e delle sorprese. Per loro, infatti, arriva un ultimo regalo che gli permette di riassaporare un tipico piatto Italiano. Isola dei Famosi, giorno 81| Un’ultima sorpresa per i naufraghi I famosi sono ormai pronti per salutare l’Isola, ma la produzione gli ...

Disuguaglianza sociale : Per l'OCSE l'Italia deve introdurre la patrimoniale : Nonostante in alcuni ambienti finanziari ci si ostini a guardare il bicchiere mezzo pieno, affermando che una certa ripresa economica ci sia, la verità, come ha messo recentemente in risalto l'OCSE, l'organizzazione delle Nazioni Unite per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, è che la recente decennale crisi economica ha colpito tutti i paesi e alcuni più di altri, anche a motivo di come sono strutturati i sistemi fiscali delle varie Nazioni ...

La Corte Ue : l'Italia deve recuperare l'Ici dalla Chiesa : Secondo l'avvocato generale della Corte Ue, il belga Melchior Wathelet, l'Ici non pagata dalla Chiesa, già ritenuta un aiuto di Stato illegale nel 2012, va recuperata, perché non vale l'eccezione ...

Telecom Italia : Sanasi D'Arpe - lo Stato deve tornare ad essere propulsore del mercato : ... "Le privatizzazioni non sono state la panacea per l'economia Italiana e il ritorno a una presenza più strutturata dello Stato nell'economia non significa volgere lo sguardo al passato ma guardare ...

L’avvocato della Corte Ue : “L’Italia deve recuperare l’Ici non pagato dalla chiesa” : L’avvocato della Corte Ue: “L’Italia deve recuperare l’Ici non pagato dalla chiesa” Secondo l’avvocato generale della Corte Ue lo Stato italiano deve recuperare i contributi non versati dalla chiesa per l’Ici, l’imposta comunale sugli immobili. Il parere dell’avvocato generale fa emergere come l’esenzione applicata dal 2006 al 2011 sia considerabile un aiuto di stato illegale […]

L’avvocato della Corte Ue : “L’Italia deve recuperare l’Ici non pagato dalla chiesa” : Secondo l'avvocato generale della Corte Ue lo Stato italiano deve recuperare i contributi non versati dalla chiesa per l'Ici, l'imposta comunale sugli immobili. Il parere dell'avvocato generale fa emergere come l'esenzione applicata dal 2006 al 2011 sia considerabile un aiuto di stato illegale e come tale deve essere rimborsato.Continua a leggere

L’avvocato generale della Corte Ue : “L’Italia deve recuperare l’Ici non versata dalla Chiesa” : Nessuna scusa, gli aiuti di Stato concessi dall’Italia agli enti non commerciali ecclesiastici sotto forma di esenzione Ici vanno recuperati. L’avvocato generale della Corte Ue, Melchior Wathelet, striglia le autorità nazionali e ancor più le istituzioni comunitarie, che hanno riconosciuto la natura illegale delle agevolazioni tricolori senza chied...

“Autostrade deve rimuovere tutti i tutor”. Sentenza choc per la società che gestisce l’intera rete Italiana. La magistratura ha deciso - la replica non si è fatta attendere. Intanto in rete esultano gli automobilisti. Cosa c’è dietro : A una notizia così non si dovrebbe esultare, ma è di fatto quello che sta accadendo in rete. Premesso che la sicurezza stradale è fondamentale e va fatto di tutto per promuoverla, ecco arrivare una strana novità per tutti gli automobilisti. Autostrade per l’Italia deve rimuovere tutti i “Tutor”, il sistema di rilevamento della velocità. E quando diciamo “tutti”, intendiamo proprio tutti quelli esistenti sulla ...

Copiato il brevetto : Autostrade per l’Italia deve rimuovere tutti i Tutor : Autostrade per l'Italia deve rimuovere tutti i Tutor esistenti sulla rete autostradale. Il sistema che rileva la velocità media dei veicoli è stato creato da una piccola azienda di Greve in Chianti, nel Fiorentino.Continua a leggere

Migranti e accoglienza - Italia promossa "ma l'Europa deve aiutare di più" : Da EuropaToday - Sovraffollamento, soprattutto a Lampedusa, ma condizioni tutto sommato buone negli...

Celebrity Masterchef Italia 2/ Finale in diretta : Davide Devenuto eliminato (5 aprile) : Celebrity Masterchef Italia 2, diretta Finale 5 aprile: chi sarà il vincitore tra Anna Tatangelo, Orietta Berti e Davide Devenuto? Prove complicate per le celebrities(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 22:19:00 GMT)

Davide Devenuto/ L'attore in finale con la sua ansia (Celebrity MasterChef Italia 2) : Davide Devenuto ha conquistato un posto nella finale di Celebrity MasterChef Italia 2. L'attore di Un posto al sole riuscirà a tenere a bada la sua ansia e a conquistare la vittoria?(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 09:07:00 GMT)