L' Italia chiede alla Svizzera la restituzione di un quadro attribuito a Leonardo

Benevento-Juventus 2-4 - tutto quello che non ho mai capito del calcio Italiano (e non ho mai osato chiedere) : E insomma, ieri a un certo punto, sul finire del secondo tempo, la tifoseria juventina ha intonato un coro che recitava pressappoco così: “Salutate la capolista/ salutate la capolista”. Okay: ciao, Juve, ciao. Dopodiché un saluto cordiale anche all’ultima in classifica distanziata, a inizio gara, dalla prima dell’elenco di ben 65 punti. Un divario numerico sostanzioso che in campo, per me che di calcio non capisco nulla, si sarebbe dovuto ...