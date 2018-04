L' Isola dei Famosi 2018 | vince Gaspare | il naufrago che odia i reality

Nino Formicola vince l' Isola dei Famosi 2018 : 'Non ci credo ' : Il vincitore del l'Isola dei Famosi 2018 è Nino Formicola con il 67% delle preferenze. Bianca Atzei deve accontentarsi del secondo posto, mentre Amaurys arriva terzo. Niente da fare per Francesca ...

L'Isola dei Famosi 2018 : ecco chi è il vincitore della tredicesima edizione Video : Lunedì 16 aprile è andata in onda l'attesissima finale de L'Isola dei Famosi [Video], il reality prodotto da Magnolia e presentato da #Alessia Marcuzzi. Dopo 82 giorni, Nino, Amaurys, Francesca, Bianca e Jonathan sono arrivati in Italia per giocarsi fino all'ultimo la vittoria della tredicesima edizione. Dopo l'ingresso in studio della conduttrice romana, quest'ultima ha ringraziato tutto il pubblico per l'affetto dimostrato in queste 12 ...