L' Isola dei Famosi 2018 | ecco chi è il vincitore della tredicesima edizione

: Saggezza, esperienza, ironia e sano cinismo ??: @gaspareallisola VINCE L’#ISOLA DEI FAMOSI! ?? - IsolaDeiFamosi : Saggezza, esperienza, ironia e sano cinismo ??: @gaspareallisola VINCE L’#ISOLA DEI FAMOSI! ?? - trash_italiano : Per me Mara Venier vince l’#Isola dei Famosi. - IsolaDeiFamosi : 'Sei molto di più della tua taglia di reggiseno o dei tuoi boccoli biondi' ?? #Isola -

(Di martedì 17 aprile 2018) Lunedì 16 aprile è andata in onda l'attesissima finale de L'deiVIDEO, il reality prodotto da Magnolia e presentato da #Alessia Marcuzzi. Dopo 82 giorni, Nino, Amaurys, Francesca, Bianca e Jonathan sono arrivati in Italia per giocarsi fino all'ultimo la vittoria. Dopo l'ingresso in studioconduttrice romana, quest'ultima ha ringraziato tutto il pubblico per l'affetto dimostrato in queste 12 settimane di programmazione. Successivamente ha chiesto alla regia di mandare in onda un video riepilogativo dell'avventura dei cinque finalisti in Honduras. A quel punto la Marcuzzi ha chiuso il televoto e ad abbandonare la gara, è stato inaspettatamente l'ex gieffino Jonathan. Proposta di matrimonio in diretta, Cipriani quarta classificata Dopo un breve interventoGialappa's Band, la Marcuzzi ha fatto entrare in studio eliminata...