Lirfl rugby a 13 | l’andrologo Vicini | «Sostenere la prevenzione»

(Di martedì 17 aprile 2018)a 13),: «Entro in questo ambiente perla» Roma – Le attività della Lega ItalianaFootball League () vanno spesso oltre il campo di gioco. Come non ricordare il forte appoggio verso determinati progetti sociali (come il concreto aiuto ad alcuni orfanotrofi del Kenya in occasione di una visita della Nazionale o il sostegno alla campagna contro la violenza sulle donne quando gli azzurri hanno incrociato la selezione di BARA), ma laè attenta anche su altri “fronti” come quello della. In questo senso è nata da qualche mese una collaborazione col dottor Patrizio, urologo e andrologo che attualmente svolge la sua professione presso l’Ini, clinica convenzionata di Grottaferrata. Al momentosta seguendo l’attività dei Gladiators, ma non è escluso che nel prossimo futuro possa essere coinvolto anche ...