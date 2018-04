L’internazionale dei fattorini europei verso lo sciopero del primo maggio : I fattorini di Deliveroo (Getty Image – Rui Vieira/PA Wire) Il prossimo appuntamento sarà il primo maggio. Quando i sindacati autonomi dei fattorini di Bologna, Torino e Milano organizzeranno manifestazioni nelle tre città per rivendicare più tutele e diritti per i lavoratori delle piattaforme di consegne a domicilio. Da Deliveroo a Glovo, da Foodora a Uber Eats, giusto per citare le più grandi. Le iniziative si inquadrano in quello che si ...

Riders - l’alba di un nuovo sindacato? A Bologna la prima ‘internazionale’ e la Carta dei Diritti : “Torino? Non ci sono solo i tribunali” : “Non sarà una sentenza a chiudere la partita”. A pochi giorni dalla decisione del tribunale di Torino che ha respinto il riconoscimento dello stato di lavoratore dipendente a sei fattorini della società tedesca del delivery Foodora, i Riders d’Italia si sono dati appuntamento a Bologna per la prima assemblea nazionale. sono arrivati di domenica (15 aprile), da Genova, Torino, La Spezia, Brescia, Milano, Roma, ma anche Torino, con un solo ...

Vinitaly apre i battenti. Sono 97 le cantine sarde al Salone internazionale dei vini e dei distillati : Delle 97 cantine, 72 saranno ospitate negli spazi espositivi riservati dalla Regione sardegna, oltre 1700mq allestiti nel Padiglione 8, mentre altre 25 cantine saranno presenti in maniera autonoma. ...

Giornata internazionale dei rom - Salvini : "Sarebbe una festa se rubassero meno" : L'8 aprile si celebra la Giornata internazionale del popolo rom e sinto. Dalla Fondazione Migrantes alla comunità Sant'Egidio hanno tutti chiesto alla politica italiana un maggiore impegno per favorire l'integrazione dei nomadi. Prima del Regina Coeli, in piazza San Pietro, papa Francesco ha invitato a 'favorire la cultura dell'incontro' e a evitare ...

A Terni il 34esimo Dottorato internazionale dei diritti dei consumatori : ... delegato del rettore per il Polo scientifico didattico di Terni, il professor Libero Mario Mari, direttore del dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Perugia, il professor Lorenzo ...

Afrin. Jacopo - italiano tra gli sfollati “Racconto la resistenza dei curdi - 200mila profughi e nessun aiuto internazionale” : Tra i 250mila curdi che sono fuggiti da Afrin verso il sud della Siria, c’è anche un torinese. Si chiama Jacopo Bindi, è dottore di ricerca in fisica all’Università di Torino, ha un passato da militante del centro sociale Askatasuna e due arresti sulle spalle per la protesta No Tav. Prima di arrivare in Siria non aveva mai pubblicato nulla sui media e usava i social per parlare con i suoi amici e compagni, ma quando lo scorso ottobre è arrivato ...

Settimana internazionale Coppi e Bartali 2018 : la startlist e l’elenco dei corridori. Diego Rosa guida il Team Sky (in aggiornamento) : Andiamo a vedere la startlist di una delle classiche corse a tappe del panorama italiano: la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Tra l’elenco dei corridori partenti molti nomi di qualità: ancora ovviamente in aggiornamento, ma si conoscono i leader di Team Sky, Trek-Segafredo e Mitchelton-SCOTT. Team Sky 11 SIVAKOV Pavel 12 BASSO Leonardo 13 DIBBEN Jonathan 14 LAWLESS Christopher 15 Rosa Diego 16 ROWE Luke Team EF Education ...

VIDEOMAKER OF THE YEAR Festival internazionale dei Videomaker e della Comunicazione Milano Università Iulm 14-15 marzo 2018 : In soli tre mesi VideomakerOFTHEYEAR ha ricevuto oltre 600 iscrizioni da tutto il mondo, grazie anche alle aziende partner che da subito hanno supportato l'evento, promuovendolo sui loro canali, ...

Il 16 marzo 2018 è la Giornata internazionale del Sonno : ecco trattamenti di benessere mirati - menu dei cuscini e accorgimenti sleep friendly : Lo dice la scienza: dormire fa bene. Favorisce la rigenerazione della pelle contro l’invecchiamento cutaneo, aiuta a dimagrire, allontana lo stress, disintossica l’organismo. Un buon riposo, oltre ad essere piacevolissimo, è fondamentale per il benessere psico-fisico. Il cambio di stagione però porta spesso all’insonnia. ecco perché hotel e SPA si adoperano per trovare rimedi utili per una buona notte. Cocoon Massage Al Lido Palace di Riva del ...

Cantina di Soave sarà alla fiera internazionale dei vini e dei liquori "Prowein" di Düsseldorf - Germania. Presenterà nuove annate - nuovi ... : «Questo è un anno molto speciale - commenta l'Export Manager Luca Sabatini - perché Cantina di Soave festeggia il 120° anniversario dalla fondazione. Anche Prowein lo sarà perché presenteremo molte ...

Isola dei famosi - caso internazionale : Mediaset vince il ricorso contro Vivendi - via tutti i video : L' Isola dei famosi diventa un caso internazionale. Stavolta lo 'scandalo-droga' di Francesco Monte non c'entra. In ballo c'è molto di più: i soldi di Mediaset . Il colosso di casa Berlusconi ha vinto ...