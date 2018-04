L' Inter è spietata | Cagliari ko 4-0 e terzo posto in classifica

ilgiornale

(Di martedì 17 aprile 2018) L'di Luciano Spalletti conferma quanto di buono fatto vedere negli ultimi due mesi, vince nettamente per 4-0 contro ildi Diego Lopez, senza subire un tiro in porta, e si prende ilin solitaria in attesa della partite di Roma e Lazio, rispettivamente contro Genoa in casa e Fiorentina in trasferta. I gol di Cancelo, al primo con la maglia dell', Icardi, al 25esimo stagionale in campionato, di Brozovic, sempre più padrone del centrocampo nerazzurro, e di Perisic, al decimo gol in campionato, hanno permesso ai ragazzi di Spalletti di portarsi a quota 63 punti in. Il, invece, dopo aver vinto per 2-1 contro l'Udinese perde una partita fondamentale ai fini della salvezza e resta a quota 32 punti in.L'domina nel primo tempo contro ile passa in vantaggio già al 3' con Cancelo, alla prima gioia in Serie A, con un ...