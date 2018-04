L’intelligenza artificiale incontra ASUS | dal 23 aprile ZenFone 5 disponibile in Italia

5 linee guida per legiferare sulL’intelligenza Artificiale : (Foto: h heyerlein/Unsplash) “Serve chiarezza su cosa diavolo succede ai nostri dati”. Parola di Lord Clement-Jones, capo del comitato dedicato all’Intelligenza Artificiale della House of Lords britannica. Le audizioni al Congresso degli Stati Uniti di Mark Zuckerberg sul caso Cambridge Analytica hanno evidenziato con forza la necessità di un intervento legislativo a contenimento della libertà d’azione dei migliori mezzi ...

TV - Rai Scuola : a “Digital World” si parla delL’intelligenza artificiale : L’intelligenza artificiale fa passi da gigante, ma dove potrà arrivare? A “Digital World”, il programma condotto da Matteo Bordone in onda domenica 15 aprile alle 21.30 su Rai Scuola, risponde Gino Roncaglia che racconta nuove applicazioni futuribili. Obiettivo anche sul “senso” di un hashtag: come può incarnare un vero e proprio movimento culturale? La scrittrice Giulia Blasi racconta la storia dell’hashtag #quellavoltache, nato ...

La Cina punta su SenseTime - L’intelligenza artificiale da 600 milioni di dollari : La startup cinese SenseTime è diventata oramai la più grande azienda cinese di piattaforme fornitore di algoritmi AI (artificial intelligence). Finora nota solo agli addetti ai lavori, si lancia sul mercato e gli investitori non si sono lasciati scappare l’occasione, si parla di 600 milioni di dollari investiti nella società nata nel 2014 che, secondo il Financial Times, si occupa di riconoscimento facciale, deep learning e guida autonoma. La ...

Aba English - per imparare l’inglese dialogando con L’intelligenza artificiale : L’intelligenza artificiale è la prossima frontiera di sviluppo in ambito tecnologico. Tutte le grandi aziende tech ci stanno investendo da anni riuscendo, al momento, soltanto a scalfire la superficie di un fenomeno destinato a cambiare del tutto le nostre vite. Se adesso si limita ad aggiustarci le foto sullo smartphone o a darci una mano in casa sullo speaker intelligente, presto sarà in grado di consegnarci pacchi a domicilio, portarci ...

Astronomia : L’intelligenza artificiale classifica i corpi celesti potenzialmente abitabili : Un sistema di intelligenza artificiale è stato “istruito” per riconoscere le principali caratteristiche dei pianeti finora scoperti al di fuori del Sistema Solare, classificandoli in categorie in base alla probabilità che ospitino la vita. Si tratta di una ricerca dell’Università di Plymouth, presentata alla Settimana Europea di Astronomia e Scienza dello Spazio di Liverpool. Il sistema si basa su reti neurali artificiali ...

Il capo delL’intelligenza artificiale di Google è passato ad Apple : Apple ha assunto John Giannandrea, il capo della Search e della divisione Intelligenza Artificiale di Google. Negli ultimi otto anni Giannandrea ha supervisionato l’integrazione delle funzioni AI nella maggior parte dei prodotti di Big G e ha contribuito in prima persona alla trasformazione dell’azienda in un gigante dell’innovazione nel campo del ...

L’intelligenza artificiale sbarca al Romics 2018 : la grande novità la porta Esporters.it : Mancano pochi giorni all’inizio del primo Romics 2018, la grande fiera del fumetto e dei Games che richiama centinaia di migliaia di visitatori di tutto il mondo. Quest’anno la grande novità arriva grazie a Esporters.it, la nuova testata giornalistica nata dal successo di SportFair con un’entusiasmante mission editoriale: raccontare il mondo dei videogiochi al grande pubblico. Esporters sarà MediaPartner del Romics insieme a Corriere dello ...

L’intelligenza artificiale avrebbe evitato l’incidente mortale di Uber? : In futuro il pilota automatico per auto potrà sostituire il guidatore in carne e ossa. Perciò la sfida di oggi (e domani) è insegnare alle macchine come gestire situazioni limite. Ad esempio, in caso di una collisione inevitabile (per un guasto semaforico, tecnico, o per colpa di persone che si parano improvvisamente in strada, etc.) come dovrà comportarsi L’intelligenza artificiale che controllerà il veicolo? Dare precedenza alla salvaguardia ...

Battlefield 5 rinnoverà L’intelligenza Artificiale? Le ultime sullo sviluppo : Manca ancora un bel po' di tempo prima che i videogiocatori possano mettere le mani su Battlefield 5, l'atteso nuovo capitolo della saga sparatutto curato ancora una volta da DICE e come di consueto distribuito da Electronic Arts. Un nuovo capitolo che si prepara a sbarcare sul mercato dopo due anni dall'ultima iterazione della serie, Battlefield 1, e che ovviamente beneficerà ancora una volta del grande progresso tecnologico che si è avuto ...

Tecnologia & salute : L’intelligenza artificiale ha scoperto 6.000 specie di virus : Simon Roux, dell’Istituto di Genomica del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (Doe), ha addestrato i computer ad identificare il Dna dei virus: il 15 marzo scorso, ad una conferenza a San Francisco, ha presentato i risultati del suo lavoro, pubblicato su “Nature“, secondo cui l’Intelligenza Artificiale è riuscita a scoprire circa 6.000 specie di virus di cui si ignorava ...

A cosa serve L’intelligenza artificiale in medicina? : Permettere una cura personalizzata per il singolo paziente. Fornire ai medici dati che aiutino a prendere decisioni. Queste secondo Fulvio Marchetti, partner di Laife Reply, le applicazioni dell’intelligenza artificiale in campo medico. “La profilazione di un paziente con dati che provengano dalle cartelle cliniche, così come dalla sensoristica indossabile e ambientale, consente l’elaborazione di una cura personalizzata”, ...

Viaggi & Turismo : nel 2036 oltre 8 - 7 miliardi di bagagli in volo con L’intelligenza Artificiale : Nel 2036 voleranno oltre 8,7 miliardi di bagagli con l’Intelligenza Artificiale. A dirlo è SITA, specialista IT che trasforma il Viaggio aereo con la tecnologia, nel report Intelligent Tracking: A Baggage Management Revolution: se nel 2017 hanno volato 4 miliardi di passeggeri e 4,5 miliardi di bagagli, tali numeri sono destinati quasi a raddoppiare in meno di un ventennio. Una crescita a cui compagnie aeree e aeroporti potranno fare fronte con ...

Ecco come Google aiuta il Pentagono con L’intelligenza artificiale : (Foto: Chris McGrath/Getty Images) Google collabora con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per lo sviluppo di un’intelligenza artificiale capace di analizzare le riprese dei droni. I dipendenti non sembrano essere stati troppo entusiasti del coinvolgimento nel Progetto Maven (così si chiama), del quale hanno dibattuto a lungo internamente, come racconta una fonte che ha chiesto a Gizmodo di restare anonima, perché non ...