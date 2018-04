L' Instagram del bodyguard di Ed Sheeran è molto meglio del profilo di Ed Sheeran

Benatia-Crozza - cosa è successo. La furia del calciatore su Instagram : Il difensore marocchino risponde per le rime al comico, protagonista di una battuta infelice durante lo show "Fratelli di Crozza"

“Sto male - devo saltare il concerto”. Per la prima volta in vita sua Jovanotti è costretto ad annullare un live per problemi di salute : “Ordine del dottore - mi dispiace” e pubblica questa foto su Instagram. Tantissime le parole di conforto dei suoi fan : “Forza Jova - sei tutti noi” : Chi segue Lorenzo in giro per i concerti e sui social lo sa bene che non sta bene, ad annunciarlo proprio lui con una foto che in poche ore ha fatto il giro del web. Eh sì, Jovanotti è costretto (per la prima volta) a sospendere un concerto a causa di un problema di salute. È lo stesso Lorenzo, tramite il suo account Instagram, a dare la notizia ai fan: concerto di Bologna rimandato a causa di un edema alle corde vocali. La prognosi del ...

Millie Bobby Brown : ha cancellato le foto di Jacob Sartorius da Instagram dopo un presunto tradimento del fidanzato : Sarebbe già finita la storia tra Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius, che stavano insieme ufficialmente da tre mesi. [arc id=”e6f8810d-ab43-46a8-a25d-95d5b8982d10″] Non ci sono conferme da parte dei due diretti interessati, ma l’attrice di “Stranger Things” (hai visto la cifra incredibile che guadagnerà per la terza stagione?) ha cancellato tutte le foto con il fidanzato che aveva pubblicato su ...

Conchita Wurst è sieropositiva : su Instagram la confessione della vincitrice dell'Eurovision : Conchita Wurst è sieropositiva, lo ha rivelato lei stessa in un post sul popolare sociale network Instagram diretto ai fan. Tom Neuwirth, in arte Conchita Wurst, nel 2014 ha vinto il Festival...

Celeste - star di Instagram grazie alle parodie delle star : Cosa hanno in comune le Kardashian, Kendall Jenner, Naomi Campbell, Miranda Kerr e Bella Hadid? Sono belle, famose e hanno successo su Instagram. Ma non solo. Queste celebrity sono le ultime vittime dell’ironia di Celeste Barber, la comica australiana pronta a mettere in discussione le loro pose. LEGGI ANCHEBella Hadid crea un suo (biondo) alter ego Foto artistiche e scatti hot vengono reinterpretati dalla Barber che diverte i suoi 3,5 ...

I nuovi sfondi di Google su Instagram potrebbero contenere un suggerimento del nome di Android P : L'ultimo set di sfondi di Google ne include uno che presenta tanti ghiaccioli e qualcuno pensa che possa contenere un suggerimento del nome di Android P L'articolo I nuovi sfondi di Google su Instagram potrebbero contenere un suggerimento del nome di Android P proviene da TuttoAndroid.

Demi Lovato ha spiegato perché ha pubblicato le foto della sua cellulite su Instagram : " E così, ho deciso di mostrare i miei difetti e - non mi piace nemmeno chiamarli difetti, sono una parte di quello che sono - e mostrare al mondo che sono imperfetta , ma questo è ciò che mi rende ...

Cos’è “Ritratto” - la nuova funzione delle Storie di Instagram : Serve – indovinate – per fare i ritratti: mette a fuoco i volti e sfuma lo sfondo The post Cos’è “Ritratto”, la nuova funzione delle Storie di Instagram appeared first on Il Post.

App test : Instagram con i Nametags - Skype con la registrazione delle chiamate - YouTube a tutela dei minori : ... che permetterà di registrare direttamente chiamate audio e video , per poterle rieditare in seguito, o condividere sul momento tramite servizi di streaming online. La funzione in questione, nel ...

“WhatsApp non funziona per un giorno in questa settimana”. Aiuto! 24 ore senza l’app di messaggistica. Lo stesso per Instagram. Ecco la data dello stop : Giorni difficili per i social. E a pagarne lo scotto sono gli utenti. È notizia di qualche giorno fa infatti che la commissaria europea alla Giustizia Vera Jourova “ha inviato una lettera a Facebook la settimana scorsa, chiedendo maggiori chiarimenti entro due settimane. Posso infatti confermare che ieri sera abbiamo ricevuto una risposta alla lettera: Facebook ci ha confermato che i dati appartenenti fino a 2,7 mln di persone ...

I 10 hotel più 'Instagrammabili' del mondo : ecco la top ten : ... per celebrare gli hotel più meritevoli di essere condivisi nel suo portfolio, hotels.com® ha rivelato i 10 hotel più instagrammabili in giro per il mondo . Il recente rapporto Mobile Travel Tracker ...

Francesco Arca papà bis : su Instagram l'annuncio e la tenera foto del neonato : Francesco Arca è di nuovo papà, stavolta di un bel maschietto. La compagna Irene Capuano ha annunciato la nascita del piccolo Brando Maria con una tenerissima foto social: “Brando Maria...

I 10 hotel più Instagrammabili del mondo : Ci sono le scalinate da sogno del St. Pancras Renaissance hotel di Londra. La veduta della Tour Eiffel dall’hotel Plaza Athenee di Parigi, il ristorante subacqueo Ithaa del Conrad Maldives Rangali Island, quasi 5 metri sotto il livello del mare con vista a 180 gradi, che permette agli ospiti di camminare nell’acqua. E ancora, una delle migliori piscine su rooftop di Rio de Janeiro, con la montagna “Pan di Zucchero” sullo sfondo, cioè quella ...

April Summers festeggia così la vittoria dell’Inter : scatti caldissimi su Instagram per Icardi [FOTO] : 1/14 Foto Instagram ...