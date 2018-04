L' incredibile scoperta di un 13enne | è il tesoro del re vichingo «Dente Azzurro»

ilgiornale

(Di martedì 17 aprile 2018) Un archeologo dilettante e uncurioso. Armati di metal detector, stavano battendo palmo palmo un angolo dell'isola di Rugen, nella Germania del nord. Lo strumento suona, rileva una presenza. I due scavano, tirano fuori qualcosa che luccica. Sarà un pezzo di alluminio senza valore, pensano. E invece no. Il pezzo d'alluminio è in realtà argento, vecchio di mille anni, e fa parte di un bottino di 600 monete, perle, spille, anelli, persino un martello di Thor: ildi Aroldo I di Danimarca, detto "". "Unaunica nel suo genere", come l'ha definita la squadra di archeologi del Meclemburgo-Pomerania che ha condotto lo scavo dopo la segnalazione.È gennaio quando René Schoen e il suo stu, Luca Malaschnitschenko, fanno l'inattesa. Da lì lo scorso fine settimana è partita un'operazione ufficiale delle autorità archeologiche tedesche, che si è ...