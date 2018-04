Liegi 2018 | percorso | altimetria e diretta tv della Doyenne

Blastingnews

: Liegi-Bastogne-Liegi 2018: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti - MatteoMarchini5 : Liegi-Bastogne-Liegi 2018: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti - zazoomblog : Liegi-Bastogne-Liegi 2018: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti - #Liegi-Bastogne-Liegi #2018: - GuidinaDalSasso : RT @OA_Sport: Andiamo a scoprire il percorso della Doyenne! La Decana delle classiche: Liegi-Bastogne-Liegi -

(Di martedì 17 aprile 2018) Il calendario di #Ciclismo sta proponendo il trittico delle Ardenne, che dopo l’Amstel Gold Race VIDEO, vedra' andare in scena anche Freccia Vallone e-Bastogne-. Per quanto riguarda la, ovvero la più antica tra le classiche del Belgio, la 104ª edizione sara' in programma domenica 22 aprile. Ilproporra' le storiche côtes, su cui si fara' molta fatica, specie nella seconda parte di gara. L’anno scorso vinse #Alejandro Valverde, al suo 4° successo in carriera alla. Lo spagnolo del team Movistar ha eguagliato Moreno Argentin, ma punta ai 5 sigilli del ‘cannibale’ Eddy Merckx. Le probabilita' di una sua vittoria non sono remote, anche se la concorrenza sara' come sempre agguerrita. In attesa di scoprire se il corridore murciano alzera' ancora le braccia al cielo sul traguardo di Ans, vediamo un po’ nel dettaglio il. Planimetria e ...