“L’hanno obbligata” Isola | Cipriani sconvolta dietro le quinte È successo durante la

caffeinamagazine

: @Chiara3005__ Ma soprattutto... L'hanno obbligata a partecipare ad #Amici17 ? - mary1966n : @Chiara3005__ Ma soprattutto... L'hanno obbligata a partecipare ad #Amici17 ? -

(Di martedì 17 aprile 2018) Lunedì 16 aprile 2018 è andata in onda l’ultima puntata de L’dei famosi. Una puntata importante, per questo Alessia Marcuzzi ha deciso di indossare il suo abito da sposa. Sì, proprio quello che aveva indossato al suo matrimonio. Naturalmente era uno schianto ma questa non è certo una novità. A vincere la tredicesima edizione del reality, una delle più piene di colpi di scena e polemiche, è stato Nino Formicola, ovvero colui che ha sempre detto di odiare i reality. Sarà proprio per questo distacco che Formicola ha conquistato il cuore del pubblico e si è portato a casa la vittoria? Forse. Quelli di Mattino Cinque, che non hanno mai fatto mistero di fare il tifo per lui. Secondo il loro pronostico, sarebbe stato proprio Nino il vincitore. Secondo Federica Panicucci e il suo team Formicola avrebbe vinto per via delle sue maniere gentili, per il suo fare da paciere, per essere sempre ...