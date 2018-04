L' ex manager accusa Mariah di molestie | Era sempre nuda

ilgiornale

(Di martedì 17 aprile 2018) Per anni Stella Bulochnikov è stata la fidatadiCarey, ma ora secondo quanto rivela il sito statunitense Tmz, solitamente ben informato sulle questioni del mondo dello spettacolo, l'ha denunciata pere violazione del contratto., ha dichiarato la Bulochnikov, era "costantemente" di fronte a lei, in atteggiamenti che ha vissuto come "sessuali" nei suoi confronti e che vanno ad aggiungersi al fatto che la cantante fece terminare il suo contratto prima del previsto. Due questioni per cui ora chiede "decine di milioni" come risarcimento.Per quattro annie Stella sono state praticamente inseparabili, anche nel periodo in cui l'artista si stava separando dal fidanzato australiano James Packer. Il rapporto si sarebbe poi guastato quando lei ha firmato un nuovo contratto con la Roc Nation, l'etichetta del rapper e imprenditore Jay-Z.