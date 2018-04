L' Europa va avanti piano su etichetta origine negli alimenti

LIVE Pallanuoto - Italia-Ungheria in DIRETTA : sfida cruciale per gli azzurri nel girone di Europa Cup. Italia avanti 5-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, secondo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: è già un dentro-fuori per il Settebello che, dopo la clamorosa (e nettissima) sconfitta di ieri con la Spagna, deve assolutamente vincere per restare in corsa per le posizioni che contano. I magiari, che hanno messo in atto una rivoluzione a LIVEllo generazionale nella rosa, ieri hanno rischiato grosso contro la Grecia, ma in ...

Lazio - Lulic piglia tutto : 'Quarto posto o Europa League? Avanti su due fronti' : COPPA E CAMPIONATO Insomma, nulla è precluso in nessuna competizione: 'Siamo arrivati ai quarti di Europa League, siamo lì - ricorda l'eroe del 26 maggio ai microfoni di Premium Sport -. Allo stesso ...

LIVE Motocross - GP Europa 2018 MXGP in DIRETTA : vince Jeffrey Herlings davanti a Cairoli in gara-1! Caduta per il siciliano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Europa, secondo appuntamento del Mondiale 2018 di MXGP. Antonio Cairoli, dopo l’ottimo esordio in Argentina, sul tracciato di Valkenswaard (Olanda) va a caccia di una nuova impresa. Quarto nella Qualifying Race di ieri il campione del mondo in carica, in sella alla KTM, dovrà guardarsi da tanti avversari, ivi compreso il rientrante Tim Gajser, in sella alla Honda, out ...

Motocross - Qualifying Race MX2 GP Europa 2018 : Jorge Prado rovina tutto nell’ultimo giro - Thomas Covington primo davanti a Pauls Jonass : È stato Thomas Covington ad aggiudicarsi la Qualifying Race del GP d’Europa della MX2. Il pilota americano della Husqvarna è stato il più lesto ad approfittare della caduta dello spagnolo Jorge Prado, che in sella alla sua KTM aveva comandato sin dal primo giro salvo poi sciupare tutto proprio nell’ultima tornata. Covington ha dunque tagliato per primo il traguardo, precedendo colui che alla vigilia pareva imbattibile, ovvero il ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : crolla ponte a Miami - Lazio avanti in Europa League (16 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: crolla ponte a Miami, Lazio avanti in Europa League (16 marzo). Tragedia in Florida per il crollo di un ponte pedonale, biancocelesti bene in Coppa(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 02:11:00 GMT)

Addio a Henry Williams - the Fly - 47 anni. Reggio - Venezia e Avellino avanti in Europa : E' una sera bella quanto dolorosa, per il basket italiano. C'è l'impresa di Reggio Emilia, in semifinale di Eurocup , grazie alla bella vinta in casa con lo Zenit San Pietroburgo. Passano ai quarti ...

Caso Selmayr : l'Europarlamento valuta l'inchiesta ma Juncker manda avanti Oettinger : Sarà il commissario al Bilancio e alle Risorse umane, Gunter Oettinger, a presentarsi oggi pomeriggio a Strasburgo davanti all'Europarlamento in seduta plenaria per rispondere della «Politica della ...

Pronti a tutto per Max - l'Europa vuole Allegri : l'Arsenal si fa avanti ma il Psg non molla : I tabloid inglesi scrivono di contatti avviatissimi per il dopo Wenger con il tecnico della Juve ma anche a Parigi si prepara la sostituzione di Emery

Magi : +Europa va avanti - risultati incoraggianti dai giovani : Roma, , askanews, - +Europa proseguirà nel suo progetto europeista guardando alle elezioni europee del 2019. Il risultato non soddisfacente alle politiche viene considerato comunque un punto di ...

+Europa - Bonino - Tabacci e Della Vedova : “Andiamo Avanti”. “Non faremo mai accordi con Lega e 5 stelle” : “Andiamo avanti”. Parola di Emma Bonino, Bruno Tabacci, Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi, dopo il mancato raggiungimento – da parte Della lista +Europa – del 3% alle elezioni di domenica. “Ci mettiamo subito al lavoro per le europee”. “Senza interferire nelle decisioni di Mattarella a me pare che chi ha vinto deve assumersi la responsabilità, per quanto ci riguarda si parla con tutti ma il sostegno ...

Bonino : sconfitti - ma +Europa va avanti : 12.10 "Abbiamo creato +Europa per cercare di resistere a questa grande onda di sovranismo,populismo e antieuropeismo. Ma non avevo capito che non era un'onda, ma uno tsunami. In ogni caso, non avrei potuto fare di più". Così Emma Bonino sui risultati elettorali. "Abbiamo lottato come potevamo e abbiamo perso, indipendentemente dal numero di quanti entreranno in Parlamento",dice Bonino. "Questo progetto deve continuare. Troveremo la formula,ma ...

LE DOMANDE DEI GIOVANI/ Toccafondi - Cp - : scuola ed Europa - avanti con le nostre riforme : Gabriele Toccafondi, sottosegretario al Miur, candidato a Firenze per Civica Popolare alleata col Pd, risponde alle DOMANDE degli studenti.