Lettera di Bianca Atzei a Max Biaggi Canta Ora esisti solo tu | ma la dedica

Isola dei Famosi : Bianca Atzei scrive una Lettera a Max Biaggi : Bianca Atzei verso la finale de L’Isola: la lettera per Max Biaggi E’ appena andata in onda l’ultima puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. E in questa circostanza sono stati mostrati gli ultimi momenti passati dai naufraghi in Playa Dos. Difatti, come tutti sapranno, giorni fa hanno lasciato definitivamente l’Honduras per fare ritorno in Italia ed affrontare così la finalissima prevista stasera alle 21.30 su ...