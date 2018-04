L’eternità | Fabrizio Moro e Ultimo | Testo | Audio | MP3

Il duetto di Fabrizio Moro e Ultimo in L’eternità (il mio quartiere) - il nuovo singolo : Il duetto di Fabrizio Moro e Ultimo si intitola L'eternità (il mio quartiere) e verrà rilasciato in radio e in digital download questo venerdì, 20 aprile. Era nell'aria da qualche settimana la collaborazione tra Fabrizio Moro e Ultimo. Alcuni indizi sui social avevano lasciato ipotizzare un progetto in programma tra i due ma nulla era ancora stato rivelato fino alla data di oggi. Oggi, infatti, martedì 17 aprile, è stato svelato cosa ...