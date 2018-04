Let Me di Zayn Malik è dedicata a Gigi Hadid | la confessione del cantante | “Volevo essere

optimaitalia

(Di martedì 17 aprile 2018) Let Me diè il nuovo singolo rilasciato giovedì 12 aprile in tutto il mondo: l'exdegli One Direction ha fatto ritorno sul mercato discografico internazionale, anticipando con Let Me il prossimo album di inediti come solista.In una recente intervista con il conduttore radiofonico statunitense Ryan Seacrest, in occasione della promozione di Let Me,si è lasciato andare ad alcune confessioni sul nuovo brano: il singolo è dedicato completamente a, ex fidanzata del. La loro relazione è durata circa due anni, e si sono lasciati alcune settimane fa, come da loro annunciato sui rispettivi profili social.Il nuovo singolo Let Me diparla dell'amore per una ragazza (a cui oggi possiamo attribuire anche il nome di), con cui il protagonista vuole passare il resto della propria vita.Una vera e propria dichiarazione d'amore, se ...